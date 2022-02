DIRECT. Ligue 1 : programme et classement avant la 25e journée

14:00 - Le programme de la 25e journée de L1

Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre la 25e journée de la Ligue 1 en notre compagnie. Le Losc accueille le FC Metz en ouverture de cette journée de Ligue 1, ce vendredi soir à 21 heures. Samedi, après le match entre Lens et Lyon (17 heures), le PSG se rend à Nantes à 21h, après sa victoire face au Real Madrid (1-0). Dimanche, Nice ouvrira le bal face à Angers à 13 heures avant les quatre matchs du multiplex de 15 heures. À 17h05, Bordeaux recevra Monaco, avant le match entre l'OM et Clermont à 20h45 en clôture de cette 25e journée de L1.