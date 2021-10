DIRECT. Ligue 1 : but à Paris (2-1), suivez les résultats et le classement provisoire

Ligue 1. Le score en est à 2-1 au Parc des Princes, où le Paris Saint-Germain reçoit le Lille OSC ce vendredi 29 octobre 2021. Suivez en temps réel tous les résultats et le classement de Ligue 1 dans notre direct.

La 12e journée de Ligue 1 a été fixée ce week-end. Après le choc PSG - Lille ce vendredi, plusieurs belles affiches ont été programmées avec Lyon - Lens samedi soir ou encore Clermont - Marseille pour terminer la journée de championnat. La deuxième place du classement étant en ligne de mire pour les Lensois et les Marseillais. Suivez en direct, ci-dessous, les matchs, les résultats, l'évolution du classement à jour et les dernières infos clés concernant la Ligue 1 2021-2022.

22:45 - PSG - Lille : ⚽ Nouveau but au Parc des Princes pour le Paris Saint-Germain (2-1) ! Angel Di Maria trouve l'ouverture et redonne l'avantage à son équipe à la 88e minute ! Le match repart sur de nouvelles bases au Parc des Princes : 2 à 1 dans cette 2e mi-temps. PSG - Lille en direct

22:32 - PSG - Lille : Amaury Delerue va-t-il accorder un but au Paris Saint-Germain ? Se dirige-t-on vers un but ou non ? Amaury Delerue a un doute sur la dernière action et fait appel à la VAR. PSG - Lille en direct

22:31 - PSG - Lille : ⚽ But : le Paris Saint-Germain remet les compteurs à zéro (1-1) ! Le match est relancé : le Paris Saint-Germain revient au score à la 74e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. C'est Marquinhos qui a remis les compteurs à zéro. Le score est de 1 à 1 au Parc des Princes ! PSG - Lille en direct

22:02 - PSG - Lille : Début de la 2e mi-temps C’est reparti entre le Paris Saint-Germain et le Lille OSC, à Paris, où Amaury Delerue donne le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-1. PSG - Lille en direct

21:46 - PSG - Lille : Les joueurs sont au vestiaire au Parc des Princes Le Paris Saint-Germain a la maîtrise du ballon mais manque cruellement d’efficacité : à la mi-temps, la possession de balle est nettement en faveur du Paris Saint-Germain (60% contre 40% pour le Lille OSC), qui s’est toutefois créé moins d’opportunités avec 1 tirs cadrés, contre 2 tirs cadrés pour le Lille OSC, et qui souffre sur le score de 0-1. PSG - Lille en direct

21:30 - PSG - Lille : ⚽ Ouverture du score pour le Lille OSC (0-1) ! Jonathan David inscrit le premier but pour le Lille OSC à la 31e minute dans cette 1e période. Le match entre le Paris Saint-Germain et le Lille OSC est désormais sur les rails : le score est de 0 à 1 au Parc des Princes ! PSG - Lille en direct

20:59 - PSG - Lille : ⏱️ Amaury Delerue lance le match PSG - Lille ! Le coup d’envoi de ce match entre le Paris Saint-Germain et le Lille OSC a été donné par l’arbitre de la rencontre, au Parc des Princes. PSG - Lille en direct

20:30 - Yilmaz dans le dur En perte de vitesse ces dernières semaines, Burak Yilmaz a exprimé sa frustration le week-end dernier en rentrant directement aux vestiaires après son remplacement contre Brest (1-1) samedi en Ligue 1. Jocelyn Gourvennec a admis que son buteur traversait une période difficile à vivre en conférence de presse. De là à le mettre remplaçant, ce vendredi soir à Paris ? "On peut tout imaginer dans le management et le fonctionnement" a répondu l'entraîneur du Losc.

19:50 - Lille, un mauvais départ pour un champion Lille ne compte que 15 points après 11 journées et pointe, avant le début de cette 12e journée de Ligue 1, à la 10e place du classement. Seuls Nantes en 2001-2002 (4) et Montpellier en 2012-2013 (12) ont connu un plus mauvais départ pour un tenant du titre en Ligue 1 au 21e siècle.

19:15 - Les joueuses du PSG donneront le coup d'envoi Ce sont les joueuses de la sélection féminine du PSG championnes de France en titre, Grace Geyoro et Marie-Antoinette Katoto, qui donneront le coup d'envoi fictif de cette rencontre entre le PSG et Lille comptant pour la 12e journée de Ligue 1. Elles seront de retour au Parc des Princes dans quatre jours, pour affronter le Real Madrid lors de la phase de poules de la Ligue des champions.

18:30 - PSG-Pochettino: "Messi peut jouer n'importe où" En l'absence de Kylian Mbappé, la tentation est grande pour Mauricio Pochettino de replacer Lionel Messi dans l'axe de l'attaque face à Lille, ce vendredi en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. L'entraîneur argentin a plutôt fait évoluer son compatriote sur la droite comme un ailier depuis son arrivée, avec peu de réussite en championnat. L'ancien coach de Tottenham est pourtant convaincu qu'il peut évoluer à droite: "Leo peut jouer sur le côté et entrer vers l'intérieur, il l'a déjà fait par le passé, il connaît cette position. Il peut évoluer plus dans l'axe, en dix, comme avec la sélection. Il peut aussi descendre plus bas, participer à la construction, donner de la continuité au jeu. Grâce à sa lecture, il peut absolument jouer n'importe où".

17:45 - Paris devra faire sans Mbappé Le Paris Saint-Germain devra faire sans Kylian Mbappé pour affronter le Losc ce vendredi en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. L'international français souffre toujours d'une infection ORL et a été préservé pour le déplacement à Leipzig mercredi en Ligue des champions. En son absence, Lionel Messi pour retrouver un poste de faux numéro 9, comme au Barça, avec Neymar et Di Maria sur les côtés. A moins que Mauro Icardi ne soit titularisé, malgré ses récents déboires personnels, qui semblent terminés et que Pochettino conserve un système à 4 attaquants. Le onze de départ probable du PSG: Donnarumma - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, N. Mendes - Gueye, D. Pereira, Wijnaldum - Di Maria, Messi, Neymar.

17:00 - André suspendu côté lillois Le Losc sera privé de deux joueurs majeurs pour ce déplacement au Parc des Princes en Ligue 1 ce vendredi soir (20h45). En plus de Sven Botman, blessé, Benjamin André ne sera pas dans le groupe car il est suspendu. En son absence, Jocelyn Gourvennec pourrait abandonner le 4-4-2 pour un 4-3-3. L'entraîneur lillois a volontairement brouillé les pistes en conférence de presse d'avant-match vendredi. Le onze de départ probable de Lille: Grbic - Celik, Fonte, Djalo, Reinildo - Weah, R. Sanches, Onana, Bamba - David, Yilmaz.

16:30 - Paris muet lors des deux derniers matchs La saison dernière, le Paris Saint-Germain n'avait pas réussi à marquer lors des deux rencontres face à Lille en Ligue 1, concédant le nul dans le Nord (0-0) avant de s'incliner au Parc des Princes (0-1) lors de la 31e journée. Deux matchs sans but face à la même équipe de Ligue 1, cela n'arrive pas souvent pour le PSG. Sous l'ère QSI, Paris n'a même jamais connu 3 rencontres de rang sans marquer face à la même équipe en L1.

15:30 - Le Losc a bien joué récemment face au PSG Champion de France en titre, le Losc a plutôt bien négocié ces derniers rendez-vous avec le Paris Saint-Germain lors de cette 12e journée de Ligue 1. Sur les quatre derniers affrontements avec le PSG, le club lillois compte deux victoires, un match nul et une défaite (en Coupe de France) mais c'était lorsque Christophe Galtier était encore en place sur le banc lillois. Depuis l'arrivée de Jocelyn Gourvennec, la machine tourne moins bien et la mauvaise forme de Burak Yilmaz n'y est certainement pas étrangère. Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, se méfie tout de même du club lillois: "Lille a mérité son titre de champion et ce sera un défi pour nous".

14:45 - Paris veut se reprendre Après une semaine entière pour travailler, chose rare dans les calendriers modernes des clubs de football, le PSG accueille Lille ce vendredi en ouverture de la 12e journée de Ligue 1 avec l'intention de mettre encore plus la pression sur ses plus proches poursuivants que ce sont Lens, Nice et Marseille. Le club parisien peut même s'offrir le luxe de ne pas penser au déplacement important à Leipzig en Ligue des champions, qui n'aura lieu que mercredi prochain. Egalement engagé en C1, Lille jouera une partie de sa survie dans la compétition mardi à Séville.

14:00 - Le programme de la 12e journée de L1 Après le match en retard disputé entre l'OGC Nice et l'OM mercredi à Troyes (1-1), la Ligue 1 continue dès ce vendredi soir avec le choc entre les deux derniers clubs champions de France, le Paris Saint-Germain et Lille (21 heures), au Parc des Princes. Samedi, un duel du bas de tableau opposera Metz à Saint-Etienne (17h) avant une affiche du haut de tableau entre l'OL et Lens (21 heures). Dimanche se joueront les sept derniers matchs de cette 12e journée de L1 avec le déplacement à Clermont de l'OM (20h45) en clôture.