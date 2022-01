Coupe de France : le tirage au sort complet des 8es et les dates

COUPE DE FRANCE. Plusieurs chocs sont à prévoir pour les huitièmes de finale de la Coupe de France après le tirage au sort, voici le programme complet.

[Mis à jour le 5 janvier 2022 à 08h56] Au bout du suspense, Lens a arraché sa qualification lors du dernier match des 16es de finale de la Coupe de France face à son rival lillois grâce à une séance de tirs au but décisive et un immense Fofana. Les Lensois affronteront Monaco dans l'un des chocs des huitièmes de finale. Dans le reste du tirage et des confrontations entre clubs de Ligue 1, Marseille recevra Montpellier, le PSG Nice et Nantes accueillera Brest.

Voici le tirage complet des huitièmes de finale de la Coupe de France avec deux gros choc au programme et plusieurs affiches entre clubs de Ligue 1 :

Versailles (N2) - Toulouse (L2)

Bergerac (N2) - Saint-Étienne (L1)

Marseille (L1) - Montpellier (L1)

PSG (L1) - Nice (L1)

Nancy (L2) - Amiens (L2)

Lens (L1) - Monaco (L1)

Reims (L1) - Bastia (L2)

Nantes (L1) - Brest (L1)

Voici tous les résultats des 16e de finale de la Coupe de France avec l'élimination de plusieurs clubs de Ligue 1 :

Brest (L1)-Bordeaux (L1): 3-0

Cannes (N3)-Toulouse (L2): 0-1

Nantes-AS Vitré (N2): 2-0

Versailles (N2) - La Roche-sur-Yon (N3): 4-0

SC Bastia (L2)-Clermont (L1): 2-0

Montpellier (L1)-Strasbourg (L1): 1-0

Nancy (L2)-Rennes (L1): 1-1, 4 tab à 3

Bergerac Périgord(N2)-Créteil-Lusitanos (N): 0-0, 5 tab à 4

Jura Sud Foot (N2)-Saint-Etienne (L1): 1-4

Quevilly Rouen Métropole (L2)-Monaco (L1): 1-3

ES Thaon (N3)-Reims (L1): 0-1

ESA Linas-Montlhéry (N3)-Amiens (L2): 3-3, (3 tab à 4)

US Chauvigny (N3)-OM (L1): 0-3

Vannes - PSG : 0-4

Lens - Lille : 2-2, 4 tab à 3

8e de finale : 29 et 30 janvier 2022

Quarts de finale : 9 février 2022

Demi-finales : 2 mars 2022

Finale : 8 mai 2022

Les rencontres de la Coupe de France 2021-2022 seront à vivre en direct et en quasi intégralité sur la chaîne Eurosport et l'application Eurosport. France Télévision diffusera également quelques rencontres.