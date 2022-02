Coupe de France : Nice corrige Marseille et file en demi-finale, le tirage au sort

COUPE DE FRANCE. En balayant Marseille 4-1, Nice s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France et affrontera Versailles pour une place en finale.

[Mis à jour le 10 février 2022 à 10h20] Une démonstration des Niçois ! Mené par un grand Kluivert, l'OGC Nice a balayé l'Olympique de Marseille 4-1 pour filer en demi-finale de la Coupe de France. "Il fallait beaucoup de concentration, de caractère après notre match de dimanche (défaite contre Clermont). Pour battre l'OM, il faut toujours sortir un très gros match et l'équipe a su le faire. On va affronter Versailles en demi-finales, j'ai connu ça à Sochaux à l'époque où j'étais l'adjoint d'Alain Perrin. On avait affronté Montceau-les-Mines et on avait dû aller jusqu'aux prolongations pour passer. C'est un match qu'on va prendre très au sérieux" a analysé Christophe Galtier. Pour atteindre la finale, le troisième de Ligue 1 devra éliminer Versailles qui a pris le dessus sur Bergerac au terme d'une séance de tirs au but lors du choc des "petits" en quart de finale de la Coupe de France. L'autre demi-finale opposera le vainqueur du match Nantes - Bastia à l'AS Monaco.

Les rencontres de la Coupe de France 2021-2022 seront à vivre en direct et en quasi intégralité sur la chaîne Eurosport et l'application Eurosport. France Télévision diffusera également quelques rencontres. Pour l'heure, nous nous connaissons pas encore la programmation TV des quarts de finale.