Coupe de France : Paris éliminé, le tirage au sort des quarts de finale

COUPE DE FRANCE. Plein de surprises pour les huitièmes de finale de la Coupe de France avec deux clubs de N2 qualifiés et le PSG éliminé.

[Mis à jour le 1 février 2022 à 08h54] Il n'y aura pas de Classique pour les quarts de finale de la Coupe de France ! Face à Nice, les Parisiens n'ont pas pu faire la différence au terme des 90 minutes ni lors de la séance de tirs au but et ne retrouvera pas l'Olympique de Marseille pour une place en demi-finale. Parmi les autres affiches, les deux clubs de N2, Bergerac et Versailles se rencontreront pour obtenir une place en demi-finale. Mauvais tirage pour Bastia et Amiens puisque les deux clubs de Ligue 2 vont se déplacer à Nantes et Monaco. Toutes les affiches se disputeront le 8 et 9 février prochain.

Les rencontres de la Coupe de France 2021-2022 seront à vivre en direct et en quasi intégralité sur la chaîne Eurosport et l'application Eurosport. France Télévision diffusera également quelques rencontres. Pour l'heure, nous nous connaissons pas encore la programmation TV des quarts de finale.