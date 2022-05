Finale Coupe de France 2022 : le trophée pour Nantes, la FFF félicite Stéphanie Frappart

COUPE DE FRANCE. Si le FC Nantes a remporté la Coupe, les polémiques autour de l'arbitre de la rencontre ont été nombreuses, mais la FFF a félicité ce lundi 9 mai Stéphanie Frappart.

[Mis à jour le 9 mai 2022 à 15h21] Une victoire et des polémiques. Si Nantes a bien soulevé la Coupe de France ce samedi 7 mai après sa victoire 1-0 face à Nice, certains supporters et observateurs ont pointé du doigt les erreurs d'arbitrage (supposées) de Stéphanie Frappart avec notamment le penalty controversé suite à la main d'Hicham Boudaoui. Comme l'indique RMC, à son retour au vestiaire, Madame Frappart s'est dit très satisfaite de sa prestation qualifiée de "remarquable" par la Fédération Française de Football ce lundi 9 mai (FFF).

RMC indique également que l'arbitre a reçu la visite du Président de la République qui l'a félicité et qu'elle était surtout observée par la FIFA et l'UEFA. Avant la finale de Coupe de France, Stéphanie Frappart avait expliqué qu'elle n'écoutait pas les critiques. "Je n'ai aucun réseaux sociaux, je lis très peu la presse. Je suis plutôt axée sur la partie technique et les feedbacks que je peux avoir avec la fédération. J'ai la confiance de la fédération, de l'UEFA et de la Fifa. Pour moi, je reste sur la partie terrain et je fais plutôt abstraction à tout ce qui est polémique ou discussions autour de mes performances"

