Foot. Dortmund - Bayern : Munich sérieusement bousculé, le match en direct

Mais quel but ! Après une construction assez lente, le milieu de terrain récupère la balle aux abords de la surface et décide très rapidement de tenter un petit lob en voyant la position avancée de Burki qui ne peut qu'effleurer le ballon.

Après une percée rageuse de Davies qui élimine quatre joueurs de Dortmund sur le côté gauche, Hummels vient en dernière lame faire opposition face au latéral et obtient une sortie de but.

19:08 - Le Bayern recule

C'est de plus en plus difficile pour le Bayern dans cette fin de première période, les Bavarois n'arrivent plus à remettre le pied sur le ballon et se font sérieusement bousculer.