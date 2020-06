Foot. Juventus - Milan AC : pronostic, diffusion TV... Les infos du match

JUVENTUS - MILAN - La reprise du foot en Italie s'effectue ce vendredi 12 juin 2020, à Turin, avec un choc entre la Juve et le Milan AC, en demi-finale de Coupe. Qui part favori de la rencontre ? A quelle heure et sur quelle chaîne voir le match à la TV et en streaming ? Voici ce qu'il faut savoir sur le match.

Trois mois après l'arrêt des matchs, en raison de la propagation du coronavirus, le football italien fait son retour à la compétition, à partir de ce soir, avec cette belle affiche entre la Juventus Turin et le Milan AC, en demi-finale retour de la Coupe d'Italie (le match aller s'était terminé sur le score de 1-1). A domicile, même si la rencontre se déroulera à huis clos, c'est la Juve qui part avec la faveur des pronostics au regard des chiffres disponibles sur les principaux sites de paris en ligne. La cote de victoire du leader du championnat ressort ainsi autour de 1,60 euros, celle du résultat nul varie entre 4 et 4,35 euros, et celle d'un succès milanais à plus de 5,40 euros. A noter qu'en cas d'égalité parfaite à la fin de ce match retour (nouveau score de 1-1), les deux équipes se départageront directement lors de la séances des tirs aux buts, sans passer par la prolongation.

En France, les fans de foot en manque de ballon rond depuis plusieurs semaines seront sans doute nombreux à vouloir regarder ce match en direct, ce soir, à partir de 21 heures. Notez qu'aucune diffusion n'est toutefois proposée à la TV française. Pour accéder à la diffusion, il faudra passer par Internet.

La retransmission du match sera en effet proposée en streaming sur la chaîne Youtube la Serie A (championnat d'Italie). L'accès est donc gratuit. Il faudra en revanche composer avec des commentaires en langue italienne.

Newsletter Sport Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Du côté de la Juve, la composition de départ de Maurizio Sarri devrait être articulée en 4-3-3. Demiral, Higuain, Ramsey et Chiellini, blessés ou en phase de reprise manqueront à l'appel. Dans le camp milanais, Duarte et Musacchio sont à l'infirmerie tandis que Théo Hernandez, Zlatan Ibrahimovic et et Samu Castillejo sont suspendus.