Manchester City - Arsenal : pronostic, diffusion TV... Les infos du match

CITY - ARSENAL - Les Gunners se déplacent ce soir sur la pelouse de Manchester City, pour la reprise du championnat d'Angleterre de football. Qui part favori de la rencontre ? A quelle heure et sur quelle chaîne voir le match à la TV et en streaming ? Voici ce qu'il faut savoir sur le match.

Après l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, c'est au tour du foot anglais de faire son retour à la compétition, ce soir, trois mois après l'arrêt des matchs, en raison de la propagation du coronavirus. La compétition redémarre avec deux matchs comptant pour la 28e journée de Premier League, et notamment ce joli choc entre Manchester City et Arsenal. Ce sont les Citizens, deuxièmes du classement derrière Liverpool, qui partent avec la faveur des pronostics, face à des Gunners actuellement placés en 9e position. La cote de victoire de Man. City se situe ainsi autour de 1,35 euro, tandis que celle attribuée au succès de la formation londonienne ressort à plus de 8 euros. Enfin, le résultat nul est coté entre 5 et 6 euros.

En France, les fans de ballon rond, en manque de soirées foot depuis plusieurs mois, seront sans doute nombreux à vouloir regarder cette affiche entre Manchester City et Arsenal, ce soir, à partir de 21h15. Aucune diffusion en clair n'est proposée à la TV française mais il sera possible de voir le match en direct à la fois sur Canal+ et sur la chaîne RMC Sport 1, disponibles sur abonnement (le programme TV).

Si vous préférez regarder ce match entre Manchester City et Arsenal en streaming sur Internet, rendez-vous soit sur le site web mycanal, soit sur la plateforme de RMC Sport. Dans les deux cas, l'accès au flux vidéo est là aussi conditionné à la souscription d'un abonnement.

Newsletter Sport Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Du côté de Manchester City, Pep Guardiola ne déplore aucun absent de marque et devra aligner une composition d'équipe assez classique. Dans le camp d'Arsenal, seul le défenseur Calum Chambers, victime d'une rupture du ligament croisé du genou en janvier, est indisponible. Le milieu de terrain Lucas Torreira (cheville) est, lui, incertain.