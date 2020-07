Real Madrid - Villarreal : suivez le match en direct !

REAL - VILLARREAL. Score et buts en live, résultat, résumé... Suivez en direct la rencontre entre le Real Madrid et Villarreal pour la 37e journée de la Liga.

21:08 - La frappe de Benzema Elle est timide car contrée par la défense de Villarreal. Cette tentative faisait suite à un nouveau bon travail de Modric sur le côté droit.

21:07 - Le Real prend confiance Deuxième situation pour le Real avec Carvajal qui lance dans la profondeur Luka Modric. Sur la droite de la surface le Croate tente de remettre d'une talonnade, mais tombe sur la défense de Villarreal.

21:04 - Le lob de Carvajal ! Première occasion pour le Real ! Sergio Ramos réalise une longue ouverture sur Carvajal. Sur le côté droit, le latéral voit Benzema au point de penalty mais décide de tenter un petit lob en voyant la position avancée du gardien. Asenjo est vigilant et arrive à capter.

21:02 - Villarreal met le pied sur le ballon Entame très timide des joueurs du Real Madrid qui observent Villarreal et qui laissent même la possession du ballon aux hommes en jaune.

21:00 - ⏰ COUP D'ENVOI ! C'est parti pour Real - Villarreal 90 minutes pour un titre ! C'est tout l'enjeu de ce Real Madrid - Villarreal. Ce sont les joueurs de Villarreal qui viennent de donner le coup d'envoi de la rencontre.

20:58 - Les joueurs dans le couloir Les deux formations sont actuellement dans le couloir et vont pénétrer sur la pelouse dans quelques minutes avec toujours ce protocole très particulier puisque les équipes entrent l'une après l'autre.

20:48 - Zidane ne veut pas calculer Interrogé en conférence de presse sur la tactique à adopter pour être titré, Zinedine Zidane ne veut pas se contenter des deux points dont le Real a besoin : Non, je ne signerais pas pour deux nuls. Ce n’est pas que je préfère ou pas, c’est que nous sommes ici pour une chose : penser au match de demain et le gagner. C’est ce qui nous motive. Nous nous préparons pour cela. Je n’ai pas à penser que si nous faisons nul demain, il en faut un autre dimanche… Non.

20:42 - Les joueurs à l'échauffement Les deux formations sont actuellement à l'échauffement alors que le coup d'envoi est prévu dans un peu moins de 20 minutes. Les visages sont assez détendu alors que le Real va jouer le titre dans quelques minutes. Bonne ou mauvaise chose ? Réponse vers 23h !

20:35 - Le Real est le "plus fort" selon Javi Calleja L'entraîneur de Villarreal ne voit pas comment le titre pourrait échapper aux hommes de Zinedine Zidane et estime que ce sont les meilleurs cette saison. "Le Real Madrid démontre qu’il est le plus fort dans cette Liga. Durant toute la compétition et particulièrement après le confinement, période durant laquelle il n’a pas perdu et a des chiffres brillants, tant sur les buts marqués que les buts encaissés."

20:28 - Zidane rassurant sur Hazard Titulaire ce soir, Eden Hazard va mieux selon son entraineur Zinedine Zidane : Vous verrez demain (ce soir), mais il va mieux, il va bien, il est avec nous. Il ne ressent plus de douleurs et c’est une bonne chose."

20:21 - Du classique pour Villarreal Composition plutôt classique pour Villarreal qui joue toujours une place pour la prochaine Ligue Europa. On retrouve notamment en pointe de l'attaque Gerard Moreno, déjà auteur de 16 buts depuis le début de la saison et en position de force pour être élu meilleur buteur espagnol (et non de la Liga). La compo : Asenjo - Gaspar, Chakla, Torres, Quintilla - Chukwueze, Morlanes, Anguissa, Pena - Gomez, Moreno.

20:14 - Rodrygo titulaire, Asensio sur le banc La composition du Real Madrid est tombée il y a quelques minutes avec une petite "surprise". Rodrygo a été titularisé en attaque à la place de Asensio. En revanche, Eden Hazard, Karim Benzema sont présents dans la formation des Merengue. La compo du Real : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Rodrygo, Benzema, Hazard.

20:07 - Le match du titre ? Après la France, l'Angleterre, l'Allemagne... L'Espagne pourrait sacrer son champion ce soir au terme d'une saison très particulière liée à la crise sanitaire mondiale. Actuellement, le Real compte 4 points d'avance sur le Barça. En cas de succès face à Villarreal, les hommes de Zinedine Zidane seront sacrés quelque soit le résultat de Barcelone. En cas de match nul, une défaite ou un match nul du Barça donnerait également le titre aux Merengue. En revanche, si le Real perd et que le Barça rapporte au minimum un point, le titre se jouera lors de la dernière journée.