"PSG - OM : heure, chaîne TV, compo... Les infos du match"

PSG - MARSEILLE. Le choc de la 3e journée de la Ligue 1 de foot oppose le Paris Saint-Germain à l'OM, ce dimanche 13 septembre 2020. Diffusion TV, streaming... Sur quelle chaîne voir le match ? Découvrez aussi la composition probable de chaque équipe.

Le PSG n'aborde pas le "Classique" face à l'OM, ce dimanche, dans les meilleures conditions. Battue jeudi à Lens pour son entrée en lice en Ligue 1, la formation parisienne sera à nouveau privée de nombreux joueurs touchés par le Covid-19 (voir la composition des équipes) et Thomas Tuchel pourrait être contraint d'utiliser les mêmes éléments pour ce deuxième match en trois jours. En face, l'Olympique de Marseille, qui a plutôt bien débuté son championnat en s'imposant à Brest, dispose donc d'une belle opportunité de mettre fin à la suprématie du PSG, qu'il n'a plus battu depuis le mois de novembre 2011. "Même si on a beaucoup de joueurs indisponibles, on doit montrer autre chose pour gagner contre l'OM, car ce match est très important pour nos supporters", rappelait toutefois Marco Verratti, jeudi soir.

Le coup d'envoi de ce match de la 3e journée de Ligue 1 entre le PSG et l'Olympique de Marseille sera donné à 20h45, ce dimanche 13 septembre 2020, depuis le Parc des Princes, par Jérôme Brisard, l'arbitre de la rencontre, qui sera assisté de Benjamin Pages et Cyril Mugnier.

Pour ce deuxième match en trois jours, Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien devrait choisir une composition d'équipe assez proche de celle alignée face à Lens, puisque les joueurs contaminés par le Covid-19 (Marquinhos, Di Maria, Paredes, Icardi, Mbappé et Neymar) ne seront sans doute pas tous encore au point sur le plan physique. Di maria et Neymar pourraient toutefois faire leur retour La compo probable du PSG : Rico - Kurzawa ou Dagba, Kehrer, Kimpembe, Bernat - Herrera, Gueye, Verratti - Di Maria, Sarabia, Neymar. Du côté de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas, privé de Bouna Sarr, devrait reconduire son schéma en 4-3-3. La compo probable de l'OM : Mandanda - Sakai, Caleta-Car, Alvaro Gonzalez, Amavi - Sanson, Kamara, Rongier - Thauvin, Benedetto, Payet.

Ce PSG - OM ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce dimanche : c'est la chaîne Téléfoot qui assurera la retransmission du match en direct. Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu seront chargés de faire vivre le match aux téléspectateurs (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre PSG - OM sur Internet, en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut se diriger vers le site Internet dédié de la chaîne Téléfoot. L'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Newsletter Sport Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Notez également que Linternaute.com vous propose de vivre ce dimanche soir, sur cette page, ce match PSG - Marseille en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.