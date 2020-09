"PSG - OM : Thauvin ouvre le score, suivez le match en direct"

22:00 - Thauvin : "On joue en contre-attaque"

À la mi-temps de la rencontre, Florian Thauvin est passé au micro de Télé Foot. Le Marseillais s'est réjoui du bon ballon donné par Payet sur son but et de l'entente collective de son équipe. "Le PSG a la balle, on ne va pas se mentir mais nous, nous avons un bloc bas. C'est voulu. On joue en contre-attaque" a déclaré le joueur.