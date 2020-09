"Marseille - Saint-Etienne : l'OM débute mal, le match en direct"

21:58 - L'OM a du mal face aux Verts

Les Marseillais sont menés par l'AS Saint-Etienne après 45 minutes au stade Vélodrome, dans ce match en retard de la première journée de Ligue 1, et ce n'est pas du tout illogique. Les Verts, venus pour jouer, ont été récompensés rapidement avec le troisième but de la saison de Romain Hamouma, qui a repris victorieusement un centre signé Yvann Maçon venu de la gauche (6e). Ambitieux, les joueurs de Claude Puel font tout pour jouer et presser haut et cela gêne considérablement les Marseillais, qui ont beaucoup de mal à ressortir proprement. Sans réel avant-centre, l'OM peine à faire monter le bloc. André Villas-Boas pourrait rapidement effectuer un changement en deuxième période pour y remédier.