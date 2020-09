"Marseille - Saint-Etienne : l'OM s'incline contre les Verts, le résume du match"

Après son succès de prestige au Parc des Princes dimanche dernier (0-1), l'Olympique de Marseille avait la ferme intention d'enchaîner face à l'AS Saint-Etienne, une autre équipe qui a réussi son début de saison, avant la réception d'un autre concurrent direct pour la Ligue des champions dimanche, à savoir le Losc. C'était sans compter les velléités offensives du Saint-Etienne de Claude Puel, venu pour jouer et pour gagner. Auteur d'un gros début de match, l'ASSE est rapidement récompensé. Romain Hamouma coupe la trajectoire d'un centre signé Yvann Maçon pour tromper Steve Mandanda dès la sixième minute du match (0-1). Derrière, Aouchiche (8e et 17e) passe tout près de doubler la mise mais manque de justesse dans le dernier geste. L'OM n'arrive pas à réagir et il faudra attendre la mi-temps et les changements effectués par Villas-Boas pour voir les Marseillais se montrer dangereux. Marley Aké reprend un centre de Thauvin mais trouve la barre (53e), avant que Sanson puis Thauvin (55e) ne se ratent complètement dans les six mètres. Avec de la réussite, les Verts font le dos rond et vont ensuite doubler la mise sur leur première occasion de la seconde période grâce à Denis Bouanga (0-2, 73e), après un service idéal d'Arnaud Nordin. Grâce à ce succès, le premier depuis 41 ans au Vélodrome pour les Verts, l'AS Saint-Etienne s'empare en plus de la tête de la Ligue 1 .

23:02 - OM-Thauvin: "Travailler la finition"

Florian Thauvin était forcément déçu au micro de Téléfoot, après le coup de sifflet final de cette rencontre entre l'OM et l'ASSE (0-2): "Ils ont marqué un but rapidement dans ce match et après on a eu des occasions pour revenir mais on a pas convertit ces occasions et ça nous a tué. On ne peut pas se permettre d'avoir autant d'occasions et de ne pas les mettre au fond. On va devoir travailler la finiton. Quand on ne marque pas, on ne peut pas gagner et il va falloir mieux." De son côté, Denis Bouanga, buteur ce soir pour l'ASSE, était évidemment ravi: "Personnellement, je monte crescendo car je n'ai pas été bon du tout contre Lorient, mais grâce au staff je suis meilleur aujourd'hui. On a un bon état d'esprit depuis le début, on ne lâche rien, on joue les uns pour les autres, et il faut qu'on continue comme ça."