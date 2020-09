"Marseille - Lille : l'OM s'en sort bien, le résumé du match"

Buteur et sauveur de l'OM en fin de match, Valère Germain est resté lucide sur le niveau de jeu affiché par l'OM durant cette rencontre (1-1), au micro de Téléfoot: "Ca s'est joué au mental. On n'a pas fait une belle prestation du tout. On a été inexistants au niveau du jeu et si Lille mène de deux ou trois buts ce soir, il n'y a rien à dire. Mais c'est comme ça, c'est le football, tant qu'il n'y a que 1-0 tout est possible. C'était un peu mieux à la fin, mais il va falloir faire mieux dans le jeu."

23:00 - Losc-Ikoné: "Dur à encaisser"

Comme certainement tous les Lillois et Christophe Galtier, Jonathan Ikoné était très déçu à la fin de la rencontre au micro de Téléfoot: "On gagnait, on a su marquer le premier but mais on a pas su garder le score et c'est ça qu'on va retenir. On prend ce but sur corner en plus, c'est dur à encaisser. On a manqué beaucoup d'occasions et de dernières passes. Ce sont des choses à améliorer et on va travailler pour ça."