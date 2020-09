"Marseille - Lille : l'OM dans le dur, le match en direct"

Après une minute de temps additionnel sans grand intérêt, M. Ben El-Hadj siffle la fin de la première période entre l'OM et le Losc ! Les deux équipes se neutralisent jusqu'ici et ont du mal, même si Lille semble un peu mieux que Marseille pour le moment.

Zeli Celik est décalé par Luiz Araujo à l'entrée de la surface et a le temps pour se mettre en position de frappe. Le Turc déclenche une frappe puissante mais c'est directement sur Mandanda, qui est obligé de détourner en corner ! Cela ne donne rien en revanche;

André Villas-Boas et Christophe Galtier semblent tous les deux mécontents du jeu proposé par leurs équipes, même si c'est un peu mieux côté lillois. Il faut dire que le spectacle n'est pas vraiment au rendez-vous dans ce choc...

L'OM parvient enfin à réaliser une action à peu près construite. Benedetto décale bien Florian Thauvin sur la droite. Après deux dribbles, il sert en retrait Payet mais donne mal son ballon et le numéro 10 marseillais ne peut pas frapper correctement.

21:27 - Thauvin tente sa chance

Florian Thauvin tente de faire la différence en solitaire en frappant à plus de 25 mètres du but mais écrase complètement sa frappe. Le ballon passe largement à côté du but.