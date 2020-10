"Lyon - OM : heure, chaîne TV, compo… Les infos du match"

LYON - MARSEILLE. L'OL reçoit l'OM, ce dimanche 4 octobre 2020, en clôture de la 6e journée de la Ligue 1 de foot. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez aussi la composition probable des deux équipes.

L'Olympico entre Lyon et Marseille oppose ce dimanche deux équipes en mal de confiance en Ligue 1. L'OL reste en effet sur quatre matchs sans victoire en Ligue 1 et se traîne à la 11e place du classement, tandis que l'OM, après son succès prometteur face au PSG il y a trois semaines, a enchaîné avec trois résultats nuls peu convaincants. Une réaction est donc attendue chez ces deux candidats au podium et si vainqueur il y a , le vaincu pourrait bien plonger dans la crise après seulement six journées de championnat. Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais a d'ailleurs mis la pression à ses joueurs et à son entraîneur avant la rencontre. "Il faut essayer de trouver ce qui va nous permettre de repartir de l'avant et on n'a rien trouvé de mieux qu'un grand match à jouer, a-t-il indiqué cette semaine. Le fait de ne pas vaincre l'OM, qui n'est pas non plus très bien portant, serait une grande déception. La série fait qu'on n'a plus le droit à l'erreur".

Le coup d'envoi de ce match entre l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille sera donné à 21h, ce dimanche 4 octobre 2020, depuis le Groupama Stadium, par Stéphanie Frappart, l'arbitre de la rencontre , qui sera assistée de Stéphanie Frappart Mikael Berchebru, Philippe Jeanne. Éric Wattellier, Benoît Bastien et Ruddy Buquet.

Du côté de l'OL, Rudi Garcia pourra compter sur les retours de son attaquant vedette Memphis Depay et de Maxence Caqueret. La compo probable de Lyon : Lopes - Denayer, Marcelo, Diomandé ou Andersen - Dubois, Caqueret, Aouar, Guimaraes, Cornet - Dembélé, Depay. Dans le camp marseillais, André Villas-Boas devrait à nouveau organiser sa composition de départ en 4-3-3, avec la possibilité de faire débuter en attaque sa nouvelle recrue, le Brésilien Luis Henrique. La compo probable de l'OM : Mandanda - Sarr ou Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Sanson, Kamara, Rongier - Thauvin, Benedetto ou Luis Henrique, Payet.

Ce OL - OM ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce dimanche : c'est la chaîne Téléfoot qui assurera la retransmission du match en direct. Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu seront chargés de faire vivre le match aux téléspectateurs (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre Lyon - OM sur Internet, en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut se diriger vers le site Internet dédié de la chaîne Téléfoot. L'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Notez également que Linternaute.com vous propose de vivre ce dimanche soir, sur cette page, ce match Lyon - Marseille en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.