"Nîmes - PSG : Paris, aidé par Mbappé, gagne facilement, le résumé du match"

NIMES - PSG. Le Paris Saint-Germain s'est largement imposé à Nîmes sur le score de 4 buts à 0, ce vendredi soir pour le compte de la 7e journée de la Ligue 1. Mbappé, qui a signé un doublé, Sarabia et Florenzi ont marqué pour le PSG. Découvrez le résumé du match.

23:20 - Le PSG a bien maîtrisé à Nîmes Le Paris Saint-Germain avait des inquiétudes avec ce déplacement à Nîmes, ce vendredi soir, qu'il abordait avec près d'une dizaine de joueurs absents, dont Neymar et Marquinhos. Leandro Paredes, lui, s'est blessé après seulement quelques minutes de jeu dans cette rencontre, touché à la cuisse. Un coup dur pour le PSG, qui va tout de même voir le match se simplifier après l'expulsion de Landre, pour un pied dans le ventre de Rafinha, dès la 12e minute. En supériorité numérique, les Parisiens prennent le contrôle du jeu après avoir été bousculé durant les 10 premières minutes. Kylian Mbappé parvient à faire la différence devant Baptise Reynet (0-1, 32e) mais c'est bien le portier nîmois qui écoeure les joueurs de Tuchel, détournant toutes les autres tentatives. Il faudra attendre le dernier quart d'heure de la rencontre pour voir Reynet et Nîmes craquer. Florenzi (0-2, 78e), Mbappé (0-3, 82e) et Sarabia (0-4, 88e) donnent plus d'allure à la victoire du club parisien, qui s'empare provisoirement de la première place du classement de Ligue 1. Prochain rendez-vous mardi pour les Parisiens, en Ligue des champions face à Manchester United.

23:12 - Nîmes-Ripart: "On se tire une balle dans le pied" Capitaine du Nîmes Olympique en l'absence de Briançon, Renaud Ripart était déçu de cette lourde défaite au micro de Téléfoot après la rencontre mais surtout frustré par le carton rouge reçu par Landre en début de match, qui a tout faussé pour lui: "C'est déjà dur à 11 contre 11 face à eux alors en prenant un rouge à la 10e minute on se tire une balle dans le pied. On a essayé mais on a fait ce qu'on a pu. On n'a pas pu lutter a armes égales, c'est sûr, mais c'est comme ça. C'est dommage de ne pas avoir eu l'occasion de faire quelque chose."

23:05 - PSG-Gueye: "On a su se reprendre" Idrissa Gueye s'est arrêté au micro de Téléfoot au coup de sifflet final de cette rencontre. Le milieu de terrain sénégalais du PSG était satisfait de ce match: "C'était important de gagner après la trêve. On a beaucoup de blessés et d'absent mais on avait à coeur de gagner ce match. On a connu des début difficiles mais on a su se reprendre pour gagner ce match, c'est bien."

22:58 - Le PSG prend la tête de la Ligue 1 Grâce à ce cinquième succès d'affilée, ce soir à Nîmes (0-4), le Paris Saint-Germain est provisoirement leader du championnat de France, à égalité de points avec Rennes, accroché à Dijon (1-1) un peu plus tôt, mais avec une meilleure différence de buts. Lille et Lens, qui s'affrontent dimanche soir, peuvent toutefois devancer le PSG en cas de succès. Nîmes, de son côté, reste 13e après cette lourde défaite et pourrait bien perdre des places au classement ce week-end.

22:50 - ⏰ FIN DU MATCH ! Paris s'impose largement à Nîmes (0-4) ! M. Turpin n'accorde pas de temps additionnel dans cette rencontre ! Le Paris Saint-Germain s'impose largement à Nîmes (0-4), grâce à des buts signés Mbappé (32e et 83e), Florenzi (78e) et Sarabia (88e).

22:48 - ⚽ BUT ! Sarabia inscrit le quatrième ! Nîmes craque complètement dans cette fin de match et encaisse un quatrième but dans ! Pablo Sarabia hérite d'un bon ballon dans la surface et, après un bon contrôle, trompe Reynet d'une frappe puissante. 4-0 pour le PSG !

22:45 - Nîmes: Arpinon fait trois changements Jérôme Arpinon en profite pour lui effectuer trois changements d'un coup. Koné, Ahlinvi et Majouga remplacent Ripart, Fomba et Eliasson pour les cinq dernières minutes.

22:44 - PSG: Mbappé et Florenzi sortent Dans la foulée de ce but, Thomas Tuchel effectue deux changements d'un coup. Kylian Mbappé et Alessandro Florenzi, les deux buteurs du soir, sont remplacés par Jesé et Kays Ruiz.

22:42 - ⚽ BUT ! Le doublé pour Mbappé (0-3) ! Kylian Mbappé inscrit son deuxième but de la soirée dans cette fin de match ! Pablo Sarabia trouve parfaitement Mbappé dans la profondeur, alors que les Nîmois sont plus désorganisés. L'international français trompe Reynet du plat du pied ! 3-0 pour le PSG.

22:38 - ⚽ BUT ! Florenzi met Paris à l'abri (0-2) ! Paris parvient enfin à faire le break après de nombreuses occasions manquées ! Sur un bon centre de Dagba côté droit, Sarabia reprend au deuxième poteau de la tête et remise dans l'axe. Florenzi surgit pour pousser le ballon au fond des filets !

22:36 - Le poteau encore pour Florenzi ! Alessandro Florenzi trouve encore le poteau dans cette soirée ! Sur un bon centre de Bakker, l'Italien est seul aux six mètres et claque une tête puissante mais c'est le poteau qui repousse encore sa tentative !

22:33 - Un corner pour rien pour Paris Les Parisiens obtiennent un corner après une frappe détournée de Kylian Mbappé dans la surface nîmoise, mais cela ne donne rien pour les joueurs de Thomas Tuchel.

22:28 - Nîmes: Roux cède sa place Deuxième changement en faveur du Nîmes Olympique. Très discret, dans un match compliqué pour lui, Nolan Roux est remplacé par l'Algérien Karim Aribi, qui fait ses débuts sous le maillot nîmois.

22:26 - Florenzi trouve le poteau ! Les Parisiens passent tout près du 2-à ! Trouvé au deuxième poteau sur un centre venu de la gauche, Florenzi a tout son temps pour ajuster une belle reprise de volée. Le ballon part bien, Reynet est battu mais c'est le poteau qui repousse le cuir !