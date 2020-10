"PSG - Manchester United : Paris tombe de haut, le résumé du match"

Le Paris Saint-Germain avait à coeur de bien rentrer dans cette Ligue des champions édition 2020/2021, après s'être hissé en finale de la dernière édition, mais les Parisiens sont tombés de haut mardi soir au Parc des Princes. Le PSG s'est incliné face à Manchester United (1-2) et s'est compliqué la tâche dans ce groupe H, qui comprend également un demi-finaliste de la dernière édition, le RB Leizpig. Sans jus, sans rythme, les Parisiens entament bien mal la rencontre, subissant les assauts mancuniens sans parvenir à mettre le pied sur le ballon. Dans la surface, Diallo commet une faute sur Martial et offre un penalty à MU. Après avoir d'abord vu son tir arrêté par Navas, Bruno Fernandes a une deuxième occasion de marquer puisqu'il doit le retirer, Navas ayant quitté sa ligne trop tôt. Il ne manque pas sa cible et donne l'avantage aux Anglais (0-1, 23e). Au retour des vestiaires, les Parisiens se rebellent et poussent. Kurzawa trouve la barre (54e) juste avant que Martial ne marque contre-son-camp sur un corner (1-1, 55e). Les Parisiens tentent de prendre l'avantage mais sans réussite, avant de laisser la fin de match aux Mancuniens, bien plus frais physiquement. Rashford se charge de punir le PSG en fin de match d'une superbe frappe croisée (1-2, 87e). Un résultat mérité pour Manchester United tout comme le PSG, qui n'a maintenant plus le droit à l'erreur dans cette Ligue des champions.

23:16 - PSG-Tuchel: "Ce n'était pas nous ce soir"

Thomas Tuchel a reconnu, au micro de RMC Sport après le coup de sifflet final, que son équipe du PSG était passée à côté de son match ce soir: "On doit faire mieux mais ce n'était pas possible pour nous aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi mais on a manqué de rythme et d'intensité. C'était une surprise car on a bien préparé ce match et on restait sur de bons matches auparavant. Je n'étais pas en colère pour notre première mi-temps car ça arrive. Ce sont les mêmes joueurs que lors des matches précédents qui étaient bons. On n'a pas été assez forts sur la première mi-temps, pas assez ensemble. C'était difficile pour nous aujourd'hui de trouver l'état d'esprit nécessaire pour jouer un match de Ligue des champions mais je ne sais pas pourquoi. Ce n'était pas difficile de jouer mieux en deuxième période mais c'était encore trop ouvert. On n'a pas su contrôler le match. Ce n'était pas nous ce soir, mais ce n'est pas le moment d'être en colère et de perdre la tête, même si on doit être honnêtes et critique envers nous-même."