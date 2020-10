Juventus - Barcelone : compo, TV, streaming... Les infos du match

JUVENTUS - BARCA. Le FC Barcelone se déplace à Turin, sur le terrain de la Juve, ce mercredi 28 octobre 2020, pour le choc du groupe A de la Ligue des champions. Diffusion TV, Internet… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Le point, également, sur la composition probable des équipes.

Le choc de la deuxième journée de Ligue des champions oppose ce mercredi la Juventus Turin au FC Barcelone, dans un match qui fait également figure de finale du groupe G, dans lequel figurent aussi Ferencvaros et le Dynamo Kiev. Si les deux équipes miseront bien sûr sur leur assise collective pour tenter de l'emporter et déjà poser une option pour la qualification en 8e de finale, le duel Lionel Messi - Cristiano Ronaldo sera inévitablement au centre de toutes les attentions, d'autant que les deux stars du foot mondial ne se se sont plus affrontées depuis que le Portugais a quitté le Real Madrid pour rejoindre la Juve, en juillet 2018. Des retrouvailles très attendues, doc, mais qui ne sont pas encore assurées puisque CR7, récemment contaminé par le Covid-19, attend de connaître le résultat d'un nouveau test pour savoir s'il pourra participer à ce match face au Barça.

Le coup d'envoi de ce match entre la Juventus et le FC Barcelone sera donné à 21h, ce mercredi 28 octobre 2020, depuis l'Allianz Stadium de Turin. La rencontre se disputera à huis-clos en raison des restrictions imposées par la crise sanitaire.

Dans le camp turinois, en dehors du cas Cristiano Ronaldo, l'entraîneur Andrea Pirlo peut compter sur l'intégralité de son effectif et pourrait privilégier une composition de départ organisée en 3-5-2. La compo probable de la Juventus : Szczesny - Demiral, Bonucci, Danilo - Cuadrado, Ramsey, Arthur ou Bentancur, Rabiot, Bernardeschi - Morata, C. Ronaldo. De son côté, le FC Barcelone sera privé de Ter Stegen, Umtiti, Coutinho, blessés, et de Gerard Piqué, suspendu. La compo probable du Barça : Neto - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Dest - Pjanic ou Busquets, De Jong - Pedri ou Dembélé, Griezmann, Fati - Messi.

Pour regarder ce match entre la Juventus Turin et le FC Barcelone en streaming sur Internet, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut vous diriger vers le site Internet de la chaîne Téléfoot, ou sur la plateforme de RMC Sport. L'accès au flux vidéo est conditionné dans les deux cas à la souscription d'un abonnement payant.