"France - Finlande : heure, chaîne TV, compo... Les infos du match amical"

FRANCE - FINLANDE. L'équipe de France de football accueille son homologue finlandaise, ce mercredi 11 novembre 2020. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez aussi la composition probable des Bleus.

L'équipe de France de football débute un mini-marathon de trois matchs en huit jours par une confrontation amicale face à la Finlande, ce mercredi, au Stade de France. Ce rendez-vous n'est évidemment pas la rencontre la plus attendue de la semaine pour les Bleus, qui seront sans doute déjà focalisés sur le déplacement de samedi au Portugal, décisive dans la course à la première place de leur groupe de Ligue des nations. Ce match sans enjeu, sans public (le huis clos est imposé en vertu des mesures anti-Covid-19), qui a été ajoutée au calendrier davantage pour des raisons financières que sportives (la FFF, privée de recettes de billetterie, perçoit en revanche des droits TV), a-t-il d'ailleurs encore un sens alors que les joueurs enchaînent les matchs depuis le mois d'août ? "Je ne vais pas me plaindre, a réagi Didier Deschamps, aujourd'hui, en vision-conférence de presse. Je préfère le voir positivement, ça permet de répartir le temps de jeu sur quasiment tous les joueurs sélectionnés", . Hier, le sélectionneur des Bleus s'était toutefois montré assez clair sur ses intentions : "Le match contre la Finlande doit nous permettre de préparer le match décisif qui nous attend au Portugal. Il s'agit de faire en sorte pour certains de retrouver un peu le rythme et de préserver toutes nos forces et nos énergies par rapport à samedi".

Le coup d'envoi de ce match entre l'équipe de France et la Finlande sera donné à 21h10, ce mercredi 11 novembre 2020, depuis le Stade de France (Saint-Denis). Un horaire assez inhabituel que la FFF, grâce au caractère amical de la rencontre, a eu la possibilité de négocier avec le diffuseur, pour lui permettre de dérouler son programme habituel et notamment ses pages de publicité. A noter que les Bleus enchaîneront dès samedi avec un déplacement au Portugal (20h45), puis avec la réception de la Suède mardi prochain (20h45), en Ligue des nations.

Compte tenu de ce calendrier chargé et de l'enjeu tout relatif de cette rencontre face aux Finlandais, Didier Deschamps devrait aligner une composition du départ assez éloignée du onze-type mercredi soir. Le sélectionneur des Bleus a indiqué que Steve Mandanda serait titulaire et que "cinq ou six joueurs" ne seraient pas opérationnels, dont Benjamin Pavard. Il y a fort à parier que Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, blessés la semaine passée, fassent également partie de cette liste d'indisponibles. L'incertitude concerne également le schéma de jeu choisi. La compo possible de la France : Mandanda - Dubois, Zouma, Lenglet, Digne - Tolisso, Nzonzi, Rabiot - Sissoko ou Thuram, Ben Yedder, Martial.

Ce match amical entre la France et la sélection finlandaise bénéficiera d'une diffusion en clair à la TV ce mercredi : c'est M6 qui assurera la retransmission du match en direct. Xavier Domergue et Robert Pirès, les deux nouveaux commentateurs de la chaîne, seront chargés de faire vivre le match aux téléspectateurs (le programme TV).

Pour regarder le match en streaming sur Internet, il faut vous tourner vers le site web de M6. L'accès est gratuit mais il vous faut renseigner vos identifiants ou procéder à une rapide inscription pour vous connecter au flux vidéo.

Linternaute.com vous propose de vivre ce France - Finlande en direct commenté mercredi soir, avec l'évolution du score et le descriptif des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.