"PSG - Lorient : Paris gagne sans briller, le résumé du match"

PSG - LORIENT. Sans vraiment convaincre, le PSG l'emporte face à Lorient 2-0 grâce à Mbappé sur pénalty et Moise Kean. On jouait la 15e journée de Ligue 1. Découvrez le résumé de la rencontre.

23:33 - Paris sauve l'essentiel Ce n'est plus une surprise car le PSG nous a habitués à ce genre de prestations. Mais, même contre Lorient, Paris a peiné pour s'offrir une victoire qui a mis du temps à se dessiner. Ce soir, dans un Parc des Princes toujours tristement vide, Lorient s'est sûrement souvenu de son statut de bête noire d'il y a quelques années. Les Merlus se sont procurés les 3 première énormes occasions de la rencontre. Mais, à chaque fois, le dernier geste a manqué. Alors, puisque Lorient n'est pas Lyon, Paris n'est s'est cette fois-ci pas manqué. Les Bretons se sont même tirer une balle dans le pied. Peu après le retour des vestiaires Gravillon bouscule Mbappé, concède le pénalty et est expulsé. Mbappé en profite donc pour ouvrir le score (1-0, 51e). Le PSG est fébrile dans bien des cas mais n'aura pas concédé de but grâce à un Rico très bon ce soir. Paris aura même eu la bonne idée de prendre une petite avance de 2 buts avant de se faire quelques frayeurs. Grâce à un très bon Rafinha - une fois encore - Moise Kean aura fait le break à l'heure de jeu pour Paris. Les Parisiens n'aura convaincu absolument personne avant son déplacement à Lille dimanche. Le choc de ce week-end opposera le leader au deuxième. Le PSG a profité du match nul de Lyon à Brest pour devancer les Rhodaniens au classement.

23:24 - Tuchel : "Des erreurs graves" Lui aussi au micro de Téléfoot, Thomas Tuchel est venu débriefer la rencontre. "On a eu de la chance. On a fait 2,3 erreurs graves en première période. On a eu beaucoup de récupération, de frappes. Cette fin d’année n’est pas facile pour nous. On peut jouer mieux mais des matchs comme ça existent dans une saison. On a commis les mêmes erreurs contre Lyon sauf qu’on a perdu 1-0. On doit réfléchir à quels risques on doit prendre dans quels espaces du terrain".

23:16 - Rafinha : "Je me sens bien" Au micro de Téléfoot, Rafinha se dit heureux au PSG et revient sur la prestation de son équipe ce soir. "Lors de la première période, on a commis quelques erreurs. On a corrigé certaines choses en seconde période pour remporter le match. Je me sens bien. C’est un club qui rend très facile l’adaptation".

23:11 - Le Fée : "On peut être fier" Lorient, 17e, peut se réjouir de sa prestation. C'est en tout cas ce qu'explique Enzo Le Fée au micro de Téléfoot. "On fait une bonne première période. On a manqué d’efficacité. On peut tout de même être fier. Même à 10, on n’a pas lâché. Après je ne sais pas s’il y avait rouge sur le pénalty mais c’est la décision de l’arbitre".

23:01 - Paris profite du nul de Lyon et de la défaite de l'OM Si ce n'est pas une victoire qui va rassurer au niveau du jeu, le PSG peut se réjouir des résultats des matchs de l'OM et de l'OL, au même moment. Lyon a été tenu en échec sur sa pelouse contre Brest. L'OM, lui, s'est incliné 2-1 contre Rennes. Paris dépasse les Lyonnais et monte sur la deuxième place du podium.

22:50 - C'est terminé ! Ça se termine très tranquillement. Le PSG a profité du pénalty et de l'expulsion de Gravillon à la 51e pour remporter ce match 2-0. Paris se relance au championnat.

22:48 - Poteau pour Grbic ! Que le PSG est nonchalant... Sur un contre lorientais et un mauvais centre, Paris se laisse surprendre dans son dos côté gauche. Grbic est même trouvé au premier poteau mais ce dernier ne fera mieux que trouver le poteau de Rico ! On était proche du 2-1 ! À noté le repli défensif au petit trot de Draxler, entré en jeu il y a 10 minutes...

22:39 - Le poteau pour Kurzawa Lancé dans la surface côté gauche, Kurzawa fait mine de centrer pour finalement frapper au but ! Le Français frappe dans un angle très fermé et trouve le poteau extérieur de Nardi qui était battu même si le gardien des Merlus étaient resté à son premier poteau.

22:38 - Paris joue tranquille Le PSG a la main mise sur la rencontre même. À 11 contre 10, les Parisiens sont maître du jeu. Ils ne donnent pourtant pas tout pour tuer définitivement le match.

22:30 - Verratti, Di Maria et Fadiga entrent Triple changement pour le PSG. Kean sort à la place de Di Maria, Bakker est remplacé par Verratti et Fadiga prend la place de Rafinha. Thomas Fontain, blessé, est lui remplacé par Mouyokolo côté lorientais

22:23 - Quel double arrêt de Rico ! Le PSG se fait peur ! Lorient a été à deux doigts de réduire l'écart ! Morel est lancé dans la surface. L'ancien marseillais frappe au premier poteau mais Rico est là pour repousser le ballon. La sphère s'envole et retombe devant le but parisien. Moffi est là pour frapper de la tête mais Rico est encore là pour repousser le danger !

22:20 - BUT POUR KEAN ! Le meilleur joueur du PSG ce soir c'est lui: Rafinha ! Bien trouvé à 25 mètres des buts, le Brésilien sert parfaitement Moise Kean dans la surface. En une touche de balle, l'Italien frappe et envoie le ballon au fond des filets. Ça fait 2-0 pour le PSG !

22:15 - Nardi repousse les frappes de Rafinha et Florenzi ! Double occasion pour le PSG ! Rafinha, encore lui, s'essaye avec une frappe à l'entrée de la surface mais c'est repoussé par Nardi. Le ballon revient dans les pieds de Florenzi qui arme une lourde frappe, encore repoussée par le portier lorientais.

22:13 - L'opportunité pour Mbappé ! Magnifique mouvement du PSG avec Bakker - venu se réaxer - Herrera et Mbappé. L'attaquant avait été trouvé dans la surface mais sa demi-volée passe au-dessus !