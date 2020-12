"Lille - PSG : résumé vidéo, notes, réactions… Le débrief du match"

LILLE - PSG. Le choc de la 16e journée de Ligue 1 a débouché sur un résulta nul et vierge, hier, au stade Pierre-Mauroy, entre le LOSC et le Paris-SG. Découvrez le résumé du match en vidéo et toutes les réactions.

Le LOSC avait pour ambition de repousser le PSG , fébrile après la défaite face à l'OL la semaine passée, à quatre points en Ligue 1 et de reprendre la tête du classement à Lyon. S'il a réussi à remonter en tête de la L1, Lille n'a pas pour autant battu un Paris privé de Neymar, absent, et de Mbappé, remplaçant, au coup d'envoi (0-0). Le système parisien en 3-5-2 mis en place par Tuchel gênait énormément les Lillois en première période, qui étaient privés du ballon durant de longues séquences. Dangereux comme d'habitude en contre, les coéquipiers de Burak Yilmaz ne parvenaient pas à jouer avec autant de justesse que d'habitude dans les 30 derniers mètres, n'inquiétant que très rarement Keylor Navas. Les Parisiens se montraient un peu plus dangereux, mais pas franchement non plus. Seul Jose Fonte était proche de marquer contre son camp en première période (45e+2). En deuxième période, le même schéma se répètait, même si les joueurs de Tuchel inquiètaient un peu plus Mike Maignan comme sur ce centre de Di Maria (58e). Yilmaz tentait sa chance de loin (75e) avant que les Lillois ne gâchent une opportunité de contre incroyable, à quatre contre le seul Kimpembe. Héroïque, le défenseur parisien se blessait avant de réaliser un tacle salvateur sur Yilmaz qui avait mal joué le coup. Florenzi et Kurzawa sortaient ensuite eux aussi blessés. Mbappé, entré en jeu à 15 minutes de la fin, ne faisait pas la différence. Bousculé, le LOSC assurait l'essentiel en ne perdant pas et en récupérant le fauteuil de leader. Paris s'est rassuré dans le jeu, mais n'a encore pas gagné face à un concurrent direct et a encore perdu trois joueurs hier soir. Le résumé du match en vidéo :

11:55 - Les notes de L'Equipe après Lille - PSG Le quotidien sportif attribue aujourd'hui une note moyenne de 6/10 à l'équipe du PSG et de 5,3/10 au LOSC. Côté parisien, Marquinhos et Kimpembe (8/10) sont les joueurs qui ont le plus séduit, devant Gueye, Verratti (7/10), Navas, Kurzawa, Di Maria (6/10), Florenzi, Rafinha (5/10), Kehrer et Kean (4/10). Dans la camp lillois, ce sont également deux défenseurs centraux, Fonte et Botman, qui récoltent la meilleur note de leur formation (7/10). Suivent Maignan, Reinildo, André, Yilmaz (6/10), Celik, Soumaré (5/10), Ikoné (4/10), Bamba et Yazici (3/10).

10:15 - Les notes du Parisien Le journal francilien a évalué les prestations individuelles des joueurs parisiens à l'issue de ce Lille - PSG. Marquinhos et Kimpembe (6,5/10) sont là aussi ceux qui ont fait la meilleure impression. Les notes : Navas : 5, Kehrer : 3, Marquinhos : 6,5, Kimpembe : 6,5, Florenzi : 4, Rafinha : 5, Gueye : 6, Verratti : 5,5, Kurzawa : 6, Kean : 4, Di Maria : 6.

09:53 - Fonte (Lille) : "Un match qui ne nous ressemble pas" José Fonte, le capitaine du LOSC, s'est montré déçu de la performance de son équipe, hier soir, au micro de Téléfoot après ce match nul face au PSG (0-0): "Quand tu ne peux pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. On a fait un match qui ne nous ressemble pas. Il y a eu peut-être de la fatigue, même si Paris est un bonne équipe. Mais c'est toujours un point et on a toujours la première place. Physiquement, on a été un peu dans le dur. Il va falloir maintenant bien récupérer pour le match contre Montpellier et continuer notre série d'invincibilité".

09:41 - Kehrer (PSG) : "Un match intéressant mais…" Thilo Kehrer, le défenseur allemand du PSG, a estimé au micro de Téléfoot, hier soir, que son équipe pouvait avoir des regrets après le bon match qu'elle a proposé, sans réussir à marquer (0-0): "On a eu des occasions, on a fait un bon match mais à la fin ça manquait un peu de réalisme devant le but et dans la dernière passe. On peut être satisfait avec la performance mais il a manqué la finition et la précision dans la surface adverse. On a fait un match intéressant mais on voulait gagner, c'est sûr."

09:30 - Marquinhos détaille la stratégie du PSG face à Lille Marquinhos, impressionnant hier face à Lille, a regrette le manque d'efficacité de son équipe, après le match, au micro de PSG TV : "Il a manqué ce but pour nous tranquilliser, nous donner cette victoire qu'on méritait. On a eu quelques occasions, mais aujourd'hui on n'a pas réussi à marquer. On a contrôlé le match, l'équipe de Lille nous a mis en difficulté, mais ils défendaient bas, essayaient de contrer. Et nous, on a essayé de bien analyser quand on avait le ballon pour stopper ces contre-attaques tout de suite. Il ne fallait pas qu'ils arrivent vers nos buts. C'étaient des stratégies en place, je pense qu'on a réussi la nôtre, il fallait juste ce but. Maintenant, il reste un match à la maison (NDLR : mercredi, contre Strasbourg), il faudra s'imposer, prendre les trois points. Ce match on devra le jouer en étant déterminés pour finir bien l'année".

09:18 - Botman : "Paris était la meilleure équipe" Sven Botman, le défenseur néerlandais du LOSC, a également réagi après la rencontre : "Paris était la meilleure équipe ce soir. Ils ont eu le ballon et nous ont mis la pression. Ce n'est pas un bon résultat pour eux et pour nous, ce n'est pas l'idéal mais pour nous c'est un bon point. On est un peu déçus car on sait qu'on peut mieux jouer et mettre un peu plus de pression sur le PSG. Paris est l'équipe avec le plus de qualité de ce championnat. Je pense toujours qu'on peut lutter pour le titre".

09:10 - Galthier : "On a beaucoup souffert" Christophe Galtier, l'entraîneur de Lille, s'est lui aussi contenté de ce match nul. "C'est un bon résultat face à une équipe qui nous a beaucoup dominés dans beaucoup de secteurs, face à une équipe qui nous a étouffés, qui nous a contrés sur le pressing, a-t-il indiqué après la rencontre. On n'a jamais réussi à bien sortir sur les transitions. On n'est pas arrivés à l'emporter et quelquefois il faut savoir ne pas perdre et on a réussi à le faire. On a beaucoup souffert. En seconde période, on a essayé de faire ce qu'on sait faire, prendre un peu plus la profondeur et jouer plus direct mais on n'a pas réussi. On a manqué de lucidité, on a fait beaucoup d'erreurs techniques après la récupération de balle. Toute l'équipe a fait beaucoup d'efforts et a bien défendu. Si vous ne défendez pas bien contre Paris, vous perdez".

09:04 - Tuchel : "Je suis très content" Malgré le résultat nul, Thomas Tuchel s'est montré satisfait après la rencontre, hier soir, devant la presse : "J'ai vu un match très fort de mon équipe. Je suis très content de notre concentration, il nous a manqué beaucoup de qualité, mais on a fait un match très fort, on a contrôlé les contres jusqu'à la 75e minute. On a joué très discipliné, on n'a jamais perdu la structure, l'intensité, le contrôle. C'était un bon match, il nous manque un but. C'est difficile de jouer ici, je suis très content. (...) Marquinhos a joué à un niveau extraordinaire, on peut distribuer des vidéos de lui. C'est Ballon d'or. Il change tout pour nous, s'il n'est pas dans le onze FIFA, je ne comprends pas. (...) On a manqué de précision dans la dernière passe, un peu de chance aussi. C'était possible de gagner, mais je peux accepter un nul en jouant comme ça".