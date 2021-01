Rennes - Lyon : l'OL s'en sort bien, le résumé du match

RENNES - LYON. Grâce à Memphis et Denayer, l'Olympique Lyonnais a su revenir et égaliser à Rennes en fin de match (2-2), ce samedi soir, pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. L'OL est sacré champion d'automne grâce à ce résultat. Découvrez le résumé du match.

22:52 - ⏰ FIN DU MATCH ! C'est entre Rennes et Lyon (2-2) ! M. Lesage siffle la fin de cette rencontre ! Le Stade Rennais et l'Olympique Lyonnais se séparent sur un match nul (2-2). Grenier (20e) et Bourigeaud (55e) avaient donné l'avantage à Rennes avant que Lyon n'égalise en fin de match grâce à Memphis (79e) et Denayer (83e).

22:48 - Quatre minutes de temps additionnel M. Lesage accorde quatre minutes de temps additionnel dans cette deuxième période entre le Stade Rennais et l'Olympique Lyonnais. Tout reste encore possible !

22:47 - OL: De Sciglio remplacé Passé à côté de son match ce soir à Rennes, Matia De Sciglio est remplacé par Sinaly Diomandé sur le côté droit de la défense lyonnaise pour ces dernières minutes.

22:44 - Bourigeaud de loin ! Benjamin Bourigeaud déclenche une frappe puissante à l'entrée de la surface depuis le côté gauche mais c'est repoussé par Anthony Lopes tant bien que mal ! Les Rennais ont repris leurs offensives depuis l'égalisation de Denayer.

22:42 - Tout est à refaire pour Rennes Alors que les Rennais avaient le match bien en main, voilà que tout est à refaire pour le Stade Rennais. Il reste encore cinq minutes à jouer et tout est possible dans cette rencontre !

22:40 - ⚽ BUT ! Denayer égalise (2-2) ! Les Lyonnais égalisent dans la foulée ! Sur un coup franc lointain joué rapidement, Memphis Depay centre et voit Denayer prendre le dessus sur tout le monde dans la surface puis devancer Salin pour égaliser de la tête. 2-2 entre Rennes et Lyon !

22:37 - ⚽ BUT ! Memphis réduit l'écart (2-1) ! Quel but de Memphis Depay ! Sur un bon centre en une touche de balle de Cornet, Memphis contrôle de la poitrine au deuxième poteau et enchaîne d'une belle reprise de volée qui trompe Salin ! Rennes ne mène plus que 2-1 et il reste 10 minutes à jouer encore. Tout reste possible !

22:34 - Rennes: Stéphan effectue deux changements Julien Stéphan effectue à son tour deux changements d'un coup. Martin Terrier et Clément Grenier sortent et sont remplacés par Georginio Rutter et Flavien Tait.

22:32 - L'OL ne trouve pas la faille Les Lyonnais continuent de dominer mais ne parviennent pas du tout à trouver les espaces et les failles dans cette défense rennaise parfaitement en place. Ca manque d'inspiration pour le moment, mais avec le talent présent dans cette équipe, tout peut changer à tout moment.

22:28 - Les Rennais continuent de jouer Les joueurs de Julien Stéphan continuent d'appliquer à la lettre leur plan de jeu et cela continue de fonctionner. Il y a même de plus en plus d'espaces dans la défense lyonnaise...

22:25 - OL: Garcia effectue deux changements Rudi Garcia a effectué deux changements pour tenter de relancer l'OL. Rayan Cherki et Maxence Caqueret sont entrés à la place de Tino Kadewere et de Lucas Paqueta.

22:24 - But refusé à Denayer ! Les Lyonnais pensent réduire l'écart mais le but de Denayer est refusé par M. Lesage et ses assistants. Salin a repoussé le ballon sur le bras du défenseur belge qui a envoyé le ballon au fond. Le score reste de 2-0 !

22:19 - Doku sert Grenier ! Jérémy Doku s'échappe encore une fois sur le côté droit et pénètre dans la surface. Il sert avec justesse Clément Grenier qui, dans un angle fermé, ne parvient pas à tromper Lopes !

22:16 - Une demi-heure à jouer Rudi Garcia et les Lyonnais ont encore une demi-heure pour pouvoir réagir dans cette rencontre. Menés 2-0, les Gones doivent impérativement réagir rapidement.