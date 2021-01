PSG - OM : heure, chaîne TV, compo… Tout savoir avant le Trophée des champions

PSG - OM. Le Trophée des champions 2020 de football a lieu ce mercredi 13 janvier 2021, entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et quelle est prévu le match ? Découvrez également la composition probable des deux équipes.

Le Trophée des champions de football oppose traditionnellement le vainqueur de la Ligue 1 au lauréat de la Coupe de France mais, dans la mesure où le PSG a remporté ces deux compétitions l'an passé, c'est l'OM, deuxième du championnat lors de la saison 2020-2021, qui aura l'honneur de participer à ce match, initialement prévu au mois d'août dernier. C'est donc un nouveau "Classique" qui sera proposé ce mercredi aux téléspectateurs (le rencontre se disputera une nouvelle fois à huis clos), quatre mois après le dernier face-à-face entre les deux équipes, remporté en septembre par l'Olympique de Marseille sur la pelouse du Parc des Princes (0-1), au terme d'une fin de match houleuse, marquée par cinq expulsions. Bis repetita demain ? "Un Classique face à Paris, c'est toujours chaud, a observé André Villas-Boas, cette semaine, devant la presse. Les supporters attendent ce match et veulent qu'on réponde avec de l'engagement et une certaine agressivité sur le terrain. On sait très bien que ça peut dégénérer même si je ne l'espère pas".

D'abord prévu le 1er août 2020, ce Trophée des champions avait été reporté en raison des changements de calendrier imposés par la pandémie de Covid-19. La nouvelle date choisie par la Ligue de football professionnel pour ce PSG - OM est donc ce mercredi 13 janvier 2021. Le coup d'envoi du match sera donné à 21 heures depuis le stade Bollaert de Lens.

Dans le camp parisien, Mauricio Pochettino sera privé pour ce match de Bernat et Kehrer, blessés, ainsi que de Dagba, positif au Covid-19. Neymar a fait son retour à l'entraînement mais ce Trophée des champions survient sans doute un peu tôt pour l'attaquant brésilien. En revanche, Florenzi, Kurzawa, Sarabia et Icardi pourraient retrouver une place de titulaire. La composition probable du PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Diallo ou Kimpembe, Kurzawa - Herrera, Verratti, Gueye - Sarabia ou Di Maria, Icardi, Mbappé. Du côté marseillais, Yuto Nagatomo devrait être préféré à Jordan Amavi, en phase de reprise. La composition probable de l'OM : Mandanda - Sakai, Alvaro Gonzalez, Caleta-Car, Nagatomo - Rongier, Kamara, Gueye - Thauvin, Benedetto, Radonjic ou Payet.

Ce PSG - OM ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce mercredi : la retransmission du match est en effet programmée sur Canal+ et sur la chaîne Téléfoot (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre PSG - OM en streaming, deux possibilités s'offrent également à vous, soit le site Internet de Téléfoot, soit la plateforme mycanal. L'accès au flux vidéo est là aussi conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Notez également que Linternaute.com vous proposera par ailleurs de vivre ce match PSG - Marseille en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live. Rendez-vous mercredi soir sur cette page.