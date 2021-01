Marseille - Lens : pronostic, chaîne TV, compo… Tout savoir avant le match

MARSEILLE - LENS. L'OM dispute un match en retard de la 9e journée de la Ligue 1 de foot, ce mercredi 20 janvier 2021, face au RC Lens. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez aussi la cote et la composition probable de chaque équipe.

L'Olympique de Marseille dispute l'un de ses deux matchs en retard, ce mercredi, face à Lens, avec l'ambition d'effacer sa contre-performance du week-end dernier (défaite à domicile face à Nîmes) et l'espoir de se rapprocher des premières places d'un classement dont il occupe actuellement la 6e place avec 32 points, à quatre longueurs de Rennes, cinquième. "On est en pleine crise sportive par rapport aux résultats, surtout si on regarde la quantité de points ratés par rapport à la quantité de matchs, a concédé André Villas-Boas, l'entraîneur de l'OM, cette semaine, devant la presse. On a mal démarré cette année (NDLR : une victoire, un nul et deux défaites en quatre matchs) mais j'ai confiance en mon équipe". De son côté, la formation nordiste, actuelle 10e de Ligue 1, espère également réagir après ses défaites contre Lyon et Strasbourg et son nul face à Nantes. Les chiffres publiés sur les principaux sites de pronostics en ligne donnent toutefois l'avantage à Marseille, dont la cote de victoire est estimée à environ 2 euros (pour 1 euro de mise), tandis que le résultat nul est coté à 3,30 euros et le succès lensois à près de 4 euros.

Initialement prévu fin octobre puis reporté en raison du Covid-19, ce match entre l'Olympique de Marseille et Lens aura donc finalement lieu ce mercredi 20 janvier 2021, depuis le Stade Vélodrome, et le coup d'envoi sera donné à 21h.

Pour ce match en retard, André Villas-Boas sera privé d'Alavaro Gonzalez, suspendu, mais aussi de Boubacar Kamara et Jordan Amavi, blessés. Steve Mandanda est, lui incertain. La compo probable de l'OM : Pelé - Sakai, Balerdi, Caleta-Car, Nagatomo ou Lirola - Rongier, Gueye, Sanson ou Cuisance - Thauvin, Benedetto, Payet ou Radonjic. Du côté lensois, devra bâtir sa composition d'équipe en tenant compte des absences du capitaine Yannick Cahuzac, suspendu, Loïc Badé et Corentin Jean, blessés. La compo probable de Lens : Leca - Gradit, Fortes, Haidara - Clauss, Doucouré, Fofana, Boura - Kakuta - Ganago, Sotoca.

Ce match OM - Lens ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce mercredi : c'est la chaîne Téléfoot qui assurera la retransmission du match en direct (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et le RC Lens sur Internet, en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut se diriger vers le site Internet dédié de la chaîne Téléfoot. L'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Notez également que Linternaute.com vous propose de vivre ce mercredi soir, sur cette page, ce match OM - Lens en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.