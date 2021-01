Marseille - Lens : l'OM s'incline encore, le résumé du match

MARSEILLE - LENS. En perdition, l'Olympique de Marseille s'est incliné pour le deuxième match d'affilée à domicile, ce mercredi soir face à Lens sur le score de 1 but à 0, en match en retard de la 9e journée de Ligue 1. Découvrez le résumé de cette rencontre.

23:32 - L'OM s'enfonce dans la crise André Villas-Boas et Jacques-Henri Eyraud voulaient créer un électro-choc dans le groupe marseillais après la défaite surprenante face à Nîmes samedi dernier au Vélodrome (1-2) en s'adressant de façon brutale au groupe marseillais. Cela n'a pas marché comme prévu lors de la réception de Lens, ce mercredi lors d'un match en retard de la 9e journée de Ligue 1. L'OM s'est incliné sans rien produire face au promu lensois qui n'avait pas encore gagné de match en 2021 (0-1). Les Marseillais, en grande crise de confiance, ont été dominés pendant 90 minutes et le RC Lens mérite parfaitement son succès au Vélodrome. Après une première période très terne, sans aucune occasion de but, les Lensois prennent l'ascendant en deuxième période. Fofana s'essaye deux fois de loin (49e et 51e) avant que Banza ne sollicite une première fois Mandanda (57e). Deux minutes plus tard, Banza trompe le portier marseillais d'une tête puissante (59e) sur un centre de Massimo Haïdara. L'OM ne parvient à réagir que timidement, sur un coup franc de Payet au-dessus et sur le seul tir cadré de l'OM dans ce match, signé Radonjic (86e). Kalimuendo est même tout proche de doubler la mise dans le temps additionnel (90e+1), mais bute sur Mandanda à deux reprises. L'OM reste coincé à la 6e place, à 8 points de Lyon et du podium, avec un match de moins que l'OL. Lens est juste derrière, à un point, à la 7e place de la Ligue 1.

23:24 - Mandanda évoque "un souci au sein du groupe" Steve Mandanda n'a pas mâché ses mots lors d'une interview d'après-match au micro de la chaîne de Téléfoot. Le capitaine emblématique de l'OM paraît très inquiet pour son équipe si elle continue dans ce sens. ???? NIGHT CLUB [#OMRCL]



????️ "Il y a beaucoup de choses à changer au sein du club"



⚠️ @SteveMandanda tire la sonnette d'alarme après le nouveau flop de l'@OM_Officiel à domicile contre le @RCLens (0-1)#nightclub #telefootlachaine pic.twitter.com/zXbopC1w4Z — TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT (@telefoot_chaine) January 20, 2021

23:18 - L'OM perd du terrain au classement Avec cette deuxième défaite en deux matches à domicile, les Marseillais n'avancent pas au classement et ne rattrapent pas le retard pris par le report de ces matches en retard. L'OM pointe à la 6e place de la Ligue 1, avec 8 points de retard sur l'OL, actuel 3e de Ligue 1, et 10 sur le PSG, leader après 20 journées. Et l'OM ne compte plus qu'un match de retard à jouer, contre l'OGC Nice. De son côté, le RC Lens remonte à la 7e place, à une petite longueur de l'OM, avec 16 points d'avance sur le 18e, Nîmes. Le maintien n'est plus très loin pour les Lensois...

23:10 - Lens-Fofana: "Victoire méritée" Seko Fofana, le milieu de terrain du RC Lens, s'est lui arrêté au micro de Telefoot avec le sourire après ce succès de Lens (0-1) au stade Vélodrome: " En première période on a été mis en difficulté, ils nous ont bien pressé. Mais en deuxième période, on a rectifié les choses et on a bien dominé. La victoire est méritée, je pense. Ca fait plaisir même si c'est dommage de vivre ça sans nos supporters. C'est une bonne chose au niveau du classement mais on ne doit pas se tromper d'objectif. Nous, on joue le maintien et il faut l'assurer avant de penser à autre chose."

23:02 - OM-Caleta-Car: "On doit faire mieux" Le défense croate de l'OM, Duje Caleta-Car, s'est arrêté après le coup de sifflet final au micro de Téléfoot pour s'exprimer après cette défaite dure à digérer face à Lens: "C'est très difficile. C'est une soirée très dure pour nous. Ce n'est pas du tout ce qu'on attendait avant le match. Lens est une bonne équipe mais on devait faire mieux. C'est la deuxième rencontre d'affilée à domicile où on ne fait rien. On doit faire mieux. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé."

22:53 - ⏰ FIN DU MATCH ! C'est terminé ! C'est terminé au Vélodrome ! Nouvelle désillusion pour l'Olympique de Marseille, qui après la défaite face à Nîmes, s'incline face à Lens (0-1), sur un but de Banza (59e), en match en retard de la 9e journée de Ligue 1.

22:51 - Quelle occasion pour Kalimuendo ! Arnaud Kalimuendo passe tout près de cruficier l'OM ! Sur un contre, il est trouvé dans la surface et frappe seul face à Mandanda. Le gardien marseillais détourne et l'attaquant lensois frappe à nouveau mais ça passe au-dessus !

22:49 - Trois minutes de temps additionnel M. Pignard accorde trois minutes de temps additionnel dans cette seconde période entre l'OM et le RC Lens. C'est le temps qu'il reste aux Marseillais pour arracher le point du match nul.

22:45 - Premier tir cadré pour l'OM Il aura fallu attendre la 85e minute pour voir l'OM cadrer un tir ce soir. Radonjic tente sa chance de loin mais Leca est vigilant et capte facilement le ballon.

22:44 - Bel arrêt de Mandanda ! Bien décalé sur la gauche au bout d'un contre, Kalimuendo manque un peu son contrôle mais parvient à enchaîner sur une frappe puissante. Mandanda ne se dérobe pas et capte le ballon en deux temps !

22:41 - Khaoui récolte un carton jaune Saif-Eddine Khaoui arrive très en retard sur Tony Mauricio et écope logiquement d'un carton jaune dans cette fin de match. Le milieu lensois finit par se relever après cette charge.

22:40 - Payet frappe au-dessus ! Dimitri Payet se procure un coup franc dangereux à l'entrée de la surface, légèrement décalé sur la gauche. Le Réunionnais se charge de le frapper lui-même mais ça passe au-dessus !

22:38 - Lens: Kalimuendo entre en jeu Formé au Paris Saint-Germain, Arnaud Kalimuendo remplace Simon Banza, unique buteur de ce match pour le moment, pour les dix dernières minutes.

22:36 - Bonne sortie de Mandanda Steve Mandanda intervient bien dans les airs pour capter le ballon sur un nouveau corner lensois. Les Marseillais n'y arrivent toujours pas et continuent de subir, malgré les changements effectués.