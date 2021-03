"Marseille - Rennes : Cuisance ouvre le score, le match en direct"

20:42 - Les espaces s'ouvrent !

Les Rennais se projettent de plus en plus et tentent d'ouvrir le score. Mais, le revers de la médaille veut que les espaces sont plus importants derrière. Heureusement pour les Bretons, Henrique joue mal le coup alors qu'il y avait un deux contre deux à jouer... mais le Brésilien a mal servi Benedetto.