"Marseille - Rennes : l'OM s'impose au finish, le résumé du match"

21:30 - Sampaoli a encore du travail mais s'offre une victoire

C'était un match des premières. Sampaoli et Génésio s'offraient ce soir leur début, respectivement sur le banc de l'OM et de Rennes. S'il est toujours un peu tôt pour tirer des conclusions, c'est déjà l'heure d'y voir les premiers signes d'un renouveau côté marseillais. Plus de mouvement, des passes plus appuyées en une touche de balle. L'OM a changé de visage. En face Rennes subit mais, par sursaut, peu inquiéter les défenseurs marseillais parfois dépassés dans leur dos.

Le jeu n'est pas encore léché et Rennes voit l'opportunité de faire un coup pour briser une série de défaites qui leur mine le moral. L'OM tente mais ne s'offre aucune occasion franche. Rennes pense pouvoir le faire en mettant le feu dans la surface olympienne. Martin Terrier, en difficulté tout au long de la partie, a failli surprendre son monde sur un une-deux inspiré qui s'est terminé par une frappe sur la barre transversale. Rennes a raté son coup. Michael Cuisance, entré en cours de jeu, change le destin de ce match qui semblait se conclure sur un maigre match nul. Sur un centre d'Henrique en bout de course, le ballon trouve l'ancien du Bayern. Cuisance saute plus haut et lobe Gomis de la tête à la 88e minute de jeu. Rennes n'a plus le temps de revenir. La première de Sampaoli est donc réussie. Pour le jeu, on attendra, mais il n'est pas encore le temps de s'y pencher. L'OM remonte à la 6e place du classement et c'est bien là l'essentiel.