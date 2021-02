OM - PSG : Paris s'impose sans trembler à Marseille, le résumé du match

OM - PSG. Le Paris Saint-Germain s'est logiquement imposé à Marseille sur le score de deux buts à zéro (0-2), grâce à des buts signés Kylian Mbappé et Mauro Icardi, dimanche soir lors de la 24e journée de Ligue 1. Dimitri Payet a été exclu en fin de match côté OM. Découvrez le résumé de cette rencontre.

23:24 - L'OM n'a pourtant pas démérité En pleine crise sportive, l'OM n'avait rien à perdre lors de la réception du Paris Saint-Germain, ce dimanche soir lors de la 24e journée de Ligue 1. Les joueurs marseillais rentrent bien dans ce match en pressant haut le PSG mais se font surprendre sur un contre parisien à la suite d'un corner frappé par Dimitri Payet. Au bout de ce contre, Kylian Mbappé trompe Steve Mandanda sans trembler (0-1, 9e) pour donner l'avantage aux siens. Pas découragés, les joueurs de Nasser Larguet tentent de revenir mais se font à nouveau surprendre par les Parisiens. Mauro Icardi trompe Steve Mandanda avec un peu de réussite, du dos, sur un centre de Florenzi (0-2, 24e). En deuxième période, l'OM continue de tenter de revenir mais n'y parviendra pas, par manque de réussite dans le dernier geste. Malgré l'entrée de Neymar en deuxième période, les Parisiens se contentent de jouer en contre mais ne parviennent pas à tuer le match en marquant un troisième but. Deux mauvaises nouvelles viennent ternir la fin de match de l'OM. La blessure d'Alvaro Gonzalez et l'expulsion de Dimitri Payet dans le temps additionnel pour une faute grossière sur Marco Verratti, même si l'intention de faire mal n'était pas là. L'OM a tout tenté ce soir face au PSG mais n'aura pas eu la réussite suffisante pour faire tomber les Parisiens pour une deuxième fois cette saison en Ligue 1.

23:16 - Le PSG suit le rythme de l'OL et du Losc Avec ce succès à Marseille, toujours important, le PSG reste surtout dans le sillage de l'OL, vainqueur de Strasbourg (3-0), et de Lille, qui s'est imposé à Nantes dimanche (0-2). Au classement, Lille reste premier avec 54 points, soit deux points d'avance sur Lyon, trois sur le PSG et six sur l'AS Monaco. De son côté, l'OM reste 9e, à 15 points de Monaco mais avec deux matches en moins.

23:08 - PSG-Icardi: "On a pris notre revanche" L'attaquant argentin du PSG Mauro Icardi, deuxième buteur du soir, avait le sourire après le coup de sifflet final au micro de Téléfoot après cette victoire parisienne (0-2): "Il était Important de gagner dans un derby. On a joué ce match comme une finale, on voulait gagner. On savait qu'il fallait gagner puisqu'en championnat à domicile, à l'aller, on avait perdu (0-1). On a pris notre revanche et c'est important. Oui je marque du dos mais l'important c'est que l'équipe gagne, grâce à moi et à Kylian Mbappé."

23:00 - OM-Lirola: "Un moment difficile" Le défenseur espagnol de l'OM, Pol Lirola, était forcément déçu au micro de Téléfoot après le coup de sifflet final: "On a joué un match contre une grande équipe. Is sont venus deux fois dans notre surface en début de match et ils ont mis deux buts. Il faut se relever et penser au prochain match maintenant. C'est un moment difficile, on le sait tous, mais on est impliqués en tant qu'équipe pour retrouver la victoire. On a confiance."

22:54 - ⏰ FIN DU MATCH ! Le PSG s'impose à Marseille (0-2) ! M. Bastien siffle la fin du match ! Le PSG s'impose 2 buts à 0 à Marseille, grâce à des buts de Mbappé (9e) et d'Icardi (24e). Dimitri Payet a été exclu en fin de match (90e+1) côté marseillais.

22:52 - Verratti ne court plus Marco Verratti est resté sur la pelouse mais l'Italien ne court plus du tout et reste dans le rond central. Les deux équipes sont à 10 contre 10 pour ce temps additionnel, qui est de quatre minutes.

22:50 - Dimitri Payet finalement exclu ! Dimitri Payet est finalement exclu pour ce geste très dangereux sur Marco Verratti et l'OM va finir à 10 cette rencontre. Marco Verratti reste sur la pelouse puisqu'il n'y a plus de changement possible à Paris mais boite bas.

22:49 - Payet écope d'un carton jaune Dimitri Payet commet une faute grossière sur Marco Verratti en lui mettant un pied très haut dans le flanc et écope d'un carton jaune. L'Italien fait signe qu'il ne peut pas continuer mais il n'y a plus de changement possible côté parisien.

22:47 - PSG: Pochettino fait deux changements L'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino effectue deux derniers changements. Moise Kean et Thilo Kehrer remplacent Pablo Sarabia et Alessandro Florenzi. Côté marseillais, Michaël Cuisance prend la place de Valentin Rongier.

22:44 - Contre très mal joué par le PSG Les Parisiens ont un 3 contre 1 à négocier en contre. Neymar sert parfaitement Mbappé qui peut trouver Sarabia dans la surface. L'Espagnol manque son contrôle mais parvient à servir ç Neymar qui trébuche au moment de frapper...

22:43 - L'OM pousse Les Marseillais ont la possession du ballon dans cette fin de match et font tout pour tenter de revenir, mais attention car ils laissent des espaces derrière...

22:40 - Mbappé manque son centre Kylian Mbappé défie Lucas Perrin sur le côté gauche mais pousse un peu loin son ballon et ne parvient pas à redresser la trajectoire de son centre, alors que Neymar et Sarabia attendaient le ballon au centre.

22:37 - OM: Alvaro laisse sa place finalement Alvaro a finalement demandé à sortir, après avoir tenu quelques minutes. Le défenseur est remplacé par Lucas Perrin. Florian Thauvin est lui remplacé par Luis Henrique.

22:36 - Mbappé trop altruiste ! Kylian Mbappé est lancé dans la profondeur et s'échappe dans le dos de la défense. Alors qu'il aurait pu y aller seul, il choisit de décaler Neymar pour lui offrir un but mais manque un peu sa passe et permet à Alvaro de dégager !