Antoine Kombouaré : staff, contrat, maintien... Les premiers mots du nouvel entraîneur du FC Nantes

KOMBOUARE. Le FC Nantes a décidé de nommer Antoine Kombouaré au poste d'entraîneur en remplacement de Raymond Domenech. La présentation du nouveau coach des Canaris a eu lieu ce jeudi 11 février 2021. Revivez sa conférence de presse en vidéo.

[Mis à jour le 11 février 20221 à 12h46] "Objectif maintien" : voilà comment se résumé la mission confiée à Antoine Kombouaré, le nouvel entraîneur du FC Nantes, qui s'est exprimé ce midi en conférence de presse, au stade de la Beaujoire, par Franck Kita, le directeur général délégué du club, qui a pris la parole en premier, en indiquant notamment, au sujet du remplacement de Raymond Domenech : "L'objectif est de maintenir le club. La situation comptable faisait qu'il fallait vite réagir. Il faut savoir accepter ses erreurs. On ne le fait pas de gaieté de cœur, mais la greffe n'a pas pris. Antoine a le profil parfait pour répondre à cette mission : c'est un meneur d'hommes, il aime le club, il a des valeurs, et je suis convaincu qu'on arrivera à se maintenir cette année en Ligue 1. Il nous fallait une reprise en mains par un coach à poigne. Antoine sera un leader parfait pour les joueurs".

Antoine Kombouaré a ensuite lui aussi répondu aux questions des journalistes et expliqué pour qu'il avait accepté de relever ce défi malgré la situation difficile du FC Nantes. "La pression j'en ai toujours eue et j'aime ça, a-t-il indiqué. Je connais le contexte, je sais avec qui je travaille, je suis un grand garçon je sais ce que je fais (...) Vous savez l'affection que j'ai pour ce club, j'aime la région, j'y ai une maison, j'y étais encore le week-end dernier…. J'ai un attachement très fort pour ce club. Quel que soit le contexte, j'ai envie de sauver le club. J'ai très envie. Je suis heureux d'être là. Je sais que c'est une tâche très difficile mais j'ai mesuré toutes les difficultés et je suis prêt à relever le défi. J'ai confiance en mon travail, en mon staff". Le nouveau coach des Canaris a d'ailleurs confirmé qu'un nouveau staff allait être mis en place : il sera accompagné d'Yves Bertucci (adjoint) et de Michel Dufour (préparateur physique), avec lesquels il a déjà travaillé par le passé, tandis que Willy Grondin restera l'entraîneur des gardiens. Il a également précisé les contours de son contrat : "Si on n'obtient pas le maintien, je m'en irai. SI on réussit, j'aurais deux ans de contrat derrière". Revivez la conférence de presse en vidéo :

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

En confiant les rênes de l'équipe première à Antoine Kombouaré, réputé pour ses qualités de meneur d'hommes et son fort caractère, l'intention des dirigeants du FC Nantes est donc clairement de de donner un coup de fouet à une formation en cruel manque de confiance et qui semble couler tout doucement sans se révolter. Pour le Kanak, cette nomination fait également figure de retour aux sources puisque sa carrière de joueur avait démarré à Nantes, en 1983. Arrivé à l'époque à l'âge de 20 ans en provenance de Nouvelle-Calédonie, dans un club tout juste sacré champion de France, Kombouaré revient sur les bords de l'Erdre, près de 40 ans plus tard, avec une mission plus que délicate : sauver les Canaris d'une relégation en Ligue 2. "Je suis prêt, j'ai envie d'écrire une nouvelle page avec mon club de cœur", a-t-il assuré ce jeudi.