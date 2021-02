Ajax - Lille : le Losc battu et éliminé, le résumé du match en vidéo

21:22 - Lille peut avoir des regrets

Battus il y a une semaine au match aller (1-2), les Lillois savaient qu'ils devaient au moins marquer à deux reprises dans la Johan-Cruyff Arena pour espérer poursuivre sa route en Ligue Europa. Bien plus entreprenants qu'au stade Pierre-Mauroy jeudi dernier, les joueurs de Christophe Galtier débutent bien ce match et se procurent les meilleures occasions, par Xeka (4e) et Weah (18e), mais sans réussite. Tout l'inverse de l'Ajax, qui prend l'avantage sur coup de pied arrêté, grâce à Klaassen (15e). Le Losc, qui aurait également pu bénéficier d'un penalty pour une faute sur Renato Sanches d'Antony dans les arrêts de jeu (45e+1), rentre aux vestiaires frustré mais avec le sentiment qu'il y a de la place ce soir à Amsterdam pour réaliser un exploit. En deuxième période, Lille continue sur le même rythme et continue de se procurer des occasions. Weah manque de justesse devant Stekelenburg (54e) alors que Sanches voit son tir passer juste à côté (60e). Il faudra une faute de Martinez sur David pour que Lille obtienne un penalty et que Yazici égalise (1-1, 78e). Les Lillois se jettent alors à l'attaque pour arracher une prolongation mais se font finalement surprendre en contre par l'Ajax et David Neres (2-1, 88e). Sans démériter, le Losc sort tout de même dès les 16e de finale de la Ligue Europa, avec des regrets, surtout sur le match aller.