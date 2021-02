Marseille - Lyon : l'OL prend les devants, le match en direct

M. Millot renvoie les 22 acteurs aux vestiaires à Marseille ! L'OM a réussi à égaliser face à l'OL (1-1), grâce à un penalty signé Milik (44e) après avoir complètement raté son entame de match et encaissé un but de Toko Ekambi (21e).

Arkadiusz Milik prend ses responsabilités pour tirer ce penalty. Le buteur polonais de l'OM prend Lopes à contre-pied et égalise en faveur du club marseillais ! 1-1 entre l'OM et l'OL, juste avant la pause.

Les Marseillais obtiennent un nouveau corner dans cette fin de première période. Le ballon ressort sur Gueye à l'entrée de la surface qui frappe et Paqueta touche le ballon de la main en voulant contrer ce tir. M. Millot n'hésite pas et désigne le point de penalty !

Les Marseillais parviennent à profiter d'une absence de la défense lyonnaise. Kamara réalise une belle percée et donne à Milik qui finit par décaler Thauvin sur la droite. L'international français ouvre son pied mais est contré par Cornet !

Maxwel Cornet réalise un superbe centre en rupture et dépose ce ballon sur la tête de Memphis qui reprend de la tête et décroise mais le ballon fuit le cadre finalement ! Belle occasion pour l'OL.

L'OM obtient un nouveau corner après un bon débordement de Lirola côté droit. Payet le frappe bien au premier poteau et Thauvin coupe la trajectoire mais ne cadre pas !

L'OM obtient un coup franc intéressant, excentré sur l'aile droite. Dimitri Payet le frappe au deuxième poteau mais Léo Dubois est le premier sur le ballon et dégage le ballon en corner. Payet le frappe à nouveau mais aucun de ses coéquipiers ne parvient à reprendre.

21:34 - L'OM obtient un corner

L'OM parvient enfin à évoluer plus haut sur la pelouse et obtient un corner après une frappe déviée de Thauvin. Denayer remporte son duel avec Milik et peut écarter le danger !