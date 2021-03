Real Madrid - Atalanta Bergame : chaîne TV, compo probable… Les infos du match

REAL - ATALANTA. Vainqueur à l'aller, le Real Madrid accueille l'Atalanta Bergame, ce mardi 16 mars 2021, en 8e de finale retour de la Ligue des champions, avec l'objectif de sceller sa qualification. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Quelle composition vont aligner les deux entraîneurs ?

Le Real Madrid a fait un premier pas vers la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le mois dernier, en s'imposant sur le terrain de l'Atalanta Bergame (0-1), mais aborde ce match retour avec méfiance. D'une part, le score de la première manche ne lui laisse pas beaucoup de marge ; d'autre part, les récentes prestations des Merengue n'ont pas été franchement emballantes (victoires étriquées contre la Real Sociedad et Elche, nul face à l'Atlético Madrid). "On repart de zéro et et ce sera encore plus compliqué demain, a résumé Zinédine Zidane, l'entraîneur madrilène, ce lundi, devant la presse. On n'a rien gagné encore, on ne doit pas penser au résultat du match aller". Notez que pour voir ce match en direct à la TV depuis la France, il vous faudra vous diriger vers la chaîne RMC Sport 1, à partir de 21 heures. La retransmission sera également proposée en streaming sur le site du diffuseur mais sera là aussi réservée aux abonnés.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Avant ce match retour des 8e de finale de la Ligue des champions, Zidane n'a pas souhaité dévoiler ses batteries concernant son schéma tactique (trois ou quatre défenseurs). Une chose est toutefois certaine : le coach devra se passer de Casemiro, suspendu, en plus de Hazard? Carvajal et Diaz, blessés. La compo probable du Real Madrid : Courtois - Vazquez, Varane, Ramos, Mendy - Kroos, Valverde, Modric - Asensio, Benzema, Vinicius. Du côté italien, Gian Piero Gasperini sera privé de Freuler (suspension) et Hateboer (blessure) et devrai opter pour une composition en 3-4-1-2. La compo probable de l'Atalanta Bergame : Gollini - Toloi, Romero, Palomino - Maehle, De Roon, Pasalic, Gosens - Pessina - Muriel, Zapata.