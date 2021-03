Real Madrid - Atalanta : le Real et Benzema qualifiés, le résumé du match en vidéo

REAL - ATALANTA. Le Real Madrid n'a pas été inquiété par l'Atalanta Bergame, ce mardi en huitième de finale retour de la Ligue des champions, et s'est imposé sur le score de 3 buts à 1, grâce notamment à un but de Karim Benzema. Découvrez le résumé du match en vidéo.

23:25 - Le Real Madrid n'a jamais tremblé face à l'Atalanta Le Real Madrid avait fait un grand pas vers la qualification pour les quarts de finale en s'imposant en Italie il y a trois semaines face à l'Atalanta Bergame (0-1). Il s'agissait de confirmer, ce mardi soir à Madrid, face à une équipe italienne toujours décomplexée à l'extérieur et capable de s'imposer à Liverpool cette saison (0-2). Zinédine Zidane se méfiait de cette équipe et choisit un 3-5-2 pour débuter la rencontre face au 3-4-2-1 de l'Atalanta. Les joueurs italiens débutent fort mais ne parviennent pas à réellement inquiéter Courtois. Le Real prend confiance petit à petit et finit par profiter d'une offrande de Sportiello. Le gardien de l'Atalanta dégage directement sur Modric qui ne se fait pas prier pour servir Benzema sur un plateau (1-0, 34e). En deuxième période, une nouvelle erreur va condamner le club italien. Ilicic manque une passe simple au milieu et permet à Vinicius de filer vers le but. Stoppé irrégulièrement dans la surface par Toloi, le Brésilien obtient un penalty que transforme sans trembler Sergio Ramos (2-0, 60e). Sur coup franc, en fin de match, Muriel redonne espoir à l'Atalanta (2-1, 83e), mais Marco Asensio marque dans la foulée pour tuer tout suspense (3-1, 84e). Le Real Madrid n'aura finalement que peu tremblé et retrouve, après deux d'absence, les quarts de finale de la Ligue des champions.

23:16 - Real Madrid-Mendy: "On a été bien collectivement" Ferland Mendy s'est arrêté au micro de RMC Sport pour évoquer la qualification du Real Madrid après cette victoire devant l'Atalanta (3-1): "J'ai trouvé qu'on a été bien collectivement. Mais on a beaucoup couru quand même. C'est vrai que la dernière qu'on a été qualifiés pour les quarts, on est allés au bout. J'espère qu'on pourra refaire ça. Mais, il faut se pencher sur le championnat aussi. Karim Benzema nous a fait du bien, il a une qualité technique énorme et en plus il met des buts, donc ça ne peut que nous aider."

23:08 - Le 70e but en C1 de Karim Benzema en vidéo Karim Benzema a réalisé une nouvelle grande performance ce soir sous le maillot du Real Madrid, marquant le 70e but de sa carrière en Ligue des champions. Le Français n'est plus qu'à un but de Raul et à deux de Robert Lewandowski, qui jouera demain soir face à la Lazio avec le Bayern Munich. Messi, avec 120 buts, et Cristiano Ronaldo, avec 134 buts, sont encore loin devant, mais le Français marque encore un peu plus chaque soir l'histoire la compétition. Revivez son but en vidéo. ???? Le 70e but de Benzema en Ligue des champions en vidéo https://t.co/uKhBwXJeda — RMC Sport (@RMCsport) March 16, 2021

23:00 - Le Real Madrid qualifié pour les quarts de finale Le Real Madrid retrouve donc les quarts de finale de la Ligue des champions en éliminant l'Atalanta Bergame avec deux victoires sur cette double confrontation (0-1 ; 3-1). Cela faisait deux saisons que le Real n'avait pas atteint ce stade de la compétition, après deux éliminations face à l'Ajax Amsterdam en 2018-2019 et Manchester City en 2019-2020. Les autres qualifiés sont jusqu'ici Manchester City (qui a éliminé le Borussia Mönchengladbach ce soir), Liverpool, Dortmund, Porto et le PSG. Les deux autres qualifiés seront connus mercredi soir.

22:52 - C'est terminé entre le Real Madrid et l'Atalanta Bergame ! C'est fini au stade Alfredo-Di Stefano ! Le Real Madrid s'impose 3 buts à 1 et élimine l'Atalanta Bergame ce mardi soir, après sa victoire à l'aller (0-1), en huitièmes de finale de la Ligue des champions pour se qualifier pour les quarts de finale.

22:48 - Cinq minutes de temps additionnel Il y aura cinq minutes de temps additionnel dans cette deuxième période entre le Real Madrid et l'Atalanta Bergame, même si tout semble joué dans cette rencontre.

22:45 - Malinovskyi tente sa chance Ruslan Malinovskyi tente sa chance de loin en déclenchant une frappe puissante du pied gauche à 20 mètres, mais le ballon passe au-dessus du but gardé par Courtois.

22:42 - Asensio redonne de l'air au Real Madrid (3-1) ! Le Real Madrid reprend deux buts d'avance dans la foulée ! Lucas Vazquez parvient à déborder sur le côté droit et repique enfin dans l'axe devant la surface pour servir Marco Asensio qui parvient à tromper Sportiello d'une belle frappe du gauche ! 3-1 pour le Real Madrid maintenant.

22:41 - Atalanta: Gasperini effectue deux changements Malgré ce but inscrit, Gasperini décide d'effectuer deux changements et de sortir notamment le buteur, Muriel. Pessina sort également et les deux hommes sont remplacés par Miranchuk et Caldara.

22:40 - Muriel réduit l'écart pour l'Atalanta ! L'Atalanta réduit l'écart dans cette fin de match ! Muriel se charge de ce coup franc et envoie le ballon dans la lucarne de Courtois, battu sur ce coup-là ! Le Real ne mène plus que 2-1.

22:38 - Real Madrid: Asensio entre en jeu Au moment où Varane concède un coup franc très dangereux à l'entrée de la surface, Zinédine Zidane effectue un nouveau changement. Marco Asensio remplace Federico Valverde.

22:35 - Kroos écope d'un carton jaune M. Makkelie sort un nouveau carton jaune pour un joueur du Real Madrid. Pour une faute sur Ilicic encore, c'est cette fois Toni Kroos qui écope d'un avertissement.

22:34 - Zapata tombe encore sur Courtois ! L'Atalanta manque une belle occasion de revenir dans ce match ! Malinovskyi parvient à trouver Zapata dans la profondeur. Le Colombien finit par une frappe puissante mais Courtois détourne du pied !

22:32 - Belle frappe de Maehle pour l'Atalanta ! Sur un corner en faveur de l'Atalanta, le ballon ressort sur Maehle à l'entrée de la surface et ce dernier déclenche une frappe puissante que Courtois capte en deux temps !