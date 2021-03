PSG - Lille : Paris gagne grâce à Navas et Mbappé, le résumé du match

20:30 - Le résumé du match : Paris et Navas écœurent Lille

C'est une habitude qu'il devra perdre s'il veut atteindre les sommets de l'Europe et plus modestement remporter les trophées nationaux qui s'offrent encore à lui. Ce soir, le PSG a gagné 3-0 face à Lille, l'actuel leader de Ligue 1, mais a dû se reposer sur son gardien de but, une fois de plus héroïque. Paris s'offre une place pour les quarts de finale de la Coupe de France mais le constat de son manque de maitrise pourrait s'avérer problématique. Les matchs qui comptent arrivent et Paris ne pourra pas toujours miser sur son brillant costaricien.

En cette fin d'après-midi au Parc des Princes, les Lillois ont été surpris dès l'entame de match alors que Navas avait déjà été mis à contribution. Sur une erreur de Djalo et surtout de Maignan, incapable de se saisir du centre de Di Maria, Icardi s'en est allé de son but sans trop forcer. "Nous étions bien dans le match. Ce but nous a fait mal", constatait en fin match, penaud, Benjamin André. Paris breakit ensuite grâce à Mbappé, venu remplacer Icardi touché à la cuisse. Le Français obtenait un pénalty peut-être un brin sévère et se chargeait de le marquer. "Nous devons être sereins en seconde période" assurait Rafinha à la mi-temps. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce fut tout le contraire. Lors du second acte, les hommes de Pochettino n'ont jamais vu le jour. Les souvenirs du match contre le Barça ont alors refait surface.

Lille a poussé mais a établi le même constat que les Catalans la semaine dernière: Keylor Navas est dans la forme de sa vie. Auteurs de plusieurs parades, l'ancien du Real Madrid a récidivé. Après Messi, Yazici s'est vu repousser son pénalty alors que le match aurait pu prendre une fâcheuse tournure pour les hommes en Rouge et Bleu. Presque insolent, le PSG marquait même un troisième but en contre grâce à Mbappé dans le temps additionnel. La qualification est donc en poche pour Paris, et c'est à peu près tout ce qu'on retiendra de positif pour le club de la capitale. Lille peut s'en vouloir, bien sûr. Mais ce soir, c'est Keylor Navas qui a décidé du sort de son adversaire. Une fois encore.