PSG - Lille : Navas encore héroïque, le match de Coupe de France en direct

PSG - LILLE. Paris mène à la marque grâce Icardi et Mbappé et peut remercier Navas, encore impeccable dans les buts. Score et buts en live, résultat, résumé… Vivez en direct le 8e de finale de la Coupe de France entre le Paris-SG et le LOSC, cet après-midi, au Parc des Princes.

19:16 - Derniers changements pour Galtier Jonathan Ikoné entre sur la pelouse de son club formateur. Il remplace Araujo. Jérémy Pied, lui, prend la place de Célik. Il reste un quart d'heure. 19:13 - Entrée en jeu de Verratti et Danilo Pochettino fait lui aussi un double changement. Marco Verratti va venir apporter un peu plus de contrôle dans le milieu du PSG. Il entre à la place de Rafinha. Danilo, lui, remplace Gueye. 19:11 - Lille pousse ! Encore une frappe repoussé par Navas ! Lille pousse mais ne trompe pas le gardien parisien. Sur un contre, Yazici décale sur sa gauche pour Bamba qui frappe au but ! Mais ça fait toujours 2-0 pour Paris. 19:06 - La parade de Navas ! La fraaaappe de Jonathan David ! Dans l'axe à 20 mètres, le Canadien frappe au but ! Mais c'est bien repoussé par le portier du PSG qui se couche sur sa gauche ! Belle prise d'initiative de l'attaquant entré à la pause. 19:05 - Double changement pour Lille Christophe Galtier fait un double changement. Benjamin André et Jonathan Bamba entrent à la place de Xeka et Weah ! Lille veut faire douter Paris alors qu'il reste moins de 30 minutes de jeu ! 19:04 - Lille manque de précision Les Lillois se rapprochent du but de Navas mais peinent à s'offrir une vraie occasion. L'avant-dernier geste est trop souvent imprécis et ils manquent du monde dans la surface de Paris. 18:59 - Quelle opportunité pour Mbappé ! Sur un joli travail à deux entre Di Maria et Florenzi, l'Italien est trouvé côté droit et a tout son temps pour centrer. Il y a peu de monde dans la surface mais il choisit de placer ce ballon au second poteau. Bradaric est un peu court et Mbappé reçoit finalement le cuir. Il contrôle, tente d'éliminer son vis-à-vis mais le Français ne passe pas et son centre ne trouve personne ! Les frissons dans la défense de Lille ! 18:53 - La frappe de Florenzi qui s'envole Sur un corner parisien bien repoussé de la tête par un défenseur du LOSC, le ballon revient dans l'axe. Rafinha s'efface et laisse Florenzi frapper en première intention... mais ça file dans la tribune Boulogne du Parc des Princes. 18:50 - Le joli geste de Diallo Sur un pressing de Lille, la défense parisienne est mise sous pression. Diallo s'est bien sorti de l'étau avec un joli râteau derrière sa jambe d'appui. Le tout à 5 mètres de ses buts. C'était osé mais ça a marché. 18:48 - C'est reparti ! Un changement de chaque côté Le coup d'envoi de cette seconde période vient d'être donné par le LOSC ! Yilmaz est remplacé par Jonathan David côté lillois. Florenzi, lui, entre en lieu et place de Colin Dagba pour Paris. 18:39 - Rafinha : "Être serein en deuxième mi-temps" Rafinha est revenu sur cette première période au micro de France TV. Ce 2-0 pour le PSG à la pause va permettre aux Parisiens "d'être serein en deuxième mi-temps" a-t-il estimé. "La sortie d'Icardi est malheureux pour l'équipe" a également ajouté le Brésilien, très à son avantage encore dans cette rencontre. 18:31 - C'est la pause ! C'est la mi-temps ! Le PSG, réaliste, mène donc 2-0 face à de très bons lillois qui ont manqué de précision face au but. Navas s'est montré décisif. Icardi est sorti sur blessure. Paris 2-0 Lille. 18:26 - BUT POUR PARIS ! Kylian Mbappé transforme le pénalty et mène désormais 2-0 ! La frappe du Français se loge dans la lucarne de Maignan, impuissant sur ce coup ! Quelle rentrée de Mbappé qui se montre déjà décisif ! 2-0 pour Paris face à Lille. 18:23 - Faute sur Mbappé, pénalty ! PÉNALTY pour le PSG ! Mbappé provoque Celik. Le Parisien tombe et l'arbitre siffle pénalty ! 18:22 - Mbappé rentre Kylian Mbappé entre finalement à la place d'Icardi, sorti il y a déjà 5 minutes quasiment. Paris joue de nouveau à 11. LIRE PLUS

PSG - Lille : les infos utiles

D'après les chiffres fournis par les principaux opérateurs de pronostics en ligne, c'est le Paris-SG qui est donné favori, avec une cote de victoire qui tourne autour de 1,65 euro, inférieure à celle de Lille (environ 5,25 euros).

L'horaire fixé pour le coup d'envoi de ce match de Coupe de France entre le PSG et Lille est assez inhabituel : il sera en effet donné à 17h45, ce mercredi 17 mars 2021. Le Paris Saint-Germain et le LOSC ont tous les deux un calendrier chargé en cette fin d'hiver puisqu'ils rejoueront dès le week-end prochain en Ligue 1, respectivement face à Lyon et Metz.

La compo du PSG : Navas - Dagba, Marquinhos, Diallo, Kurzawa - Gueye, Paredes, Rafinha - Di Maria, Kean, Icardi La compo de Lille : Maignan - Celik, Djalo, Botman, Bradaric - Soumaré, Xeka - Weah, Araujo, Yazici - Burak Yilmaz.

Une diffusion en clair est prévue à la TV, aujourd'hui, à l'occasion de ce PSG - Lille. Pour suivre le match en direct à la télévision, il faudra ainsi se tourner vers France 2. La chaîne Eurosport 2 assurera également la retransmission de ce 8e de finale de Coupe de France.

Comme d'habitude, il est possible d'accéder à la retransmission de la rencontre en streaming sur Internet. Pour regarder ce PSG - Lille sur le web, et de manière légale, rendez-vous sur le site de France 2 (gratuit) ou sur Eurosport Player. Vivez par ailleurs le match en direct commenté en notre compagnie, avec l'évolution du score et le résumé des principales actions en live (voir ci-dessus).