France - Danemark U21 : suivez le match en direct !

FRANCE - DANEMARK 2021. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre l'équipe de France Espoirs et le Danemark, ce jeudi soir, pour les débuts des Bleuets à l'Euro de foot U21.

21:29 - La France a du mal offensivement L'équipe de France a du mal à créer des décalages dans les 30 derniers mètres et manque d'inspiration. Les trois milieux de terrain que sont Camavinga, Guendouzi et Kamara n'arrivent pas à trouver leurs attaquants jusqu'ici.

21:25 - La France se dégage Jacob Bruun Larsen se charge d'un coup franc excentré côté droit pour le Danemark. Au point de penalty, le défenseur de la France Jules Koundé écarte le danger d'un long dégagement.

21:22 - Bruun Larsen de la tête ! Pour la première fois, les Danois parviennent à prendre la profondeur sur la droite. Andersen travaille bien et résiste à Koundé avant de centrer au deuxième poteau pour Bruun Larsen, qui envoie le ballon de la tête au-dessus de la barre.

21:19 - Edouard de la tête ! Les Français obtiennent un corner, le premier dans cette rencontre. Amine Gouiri se charge de le frapper depuis l'aile gauche, Odsonne Edouard est à la retombée mais ne parvient pas à cadrer !

21:17 - Le pressing du Danemark paye Les joueurs de l'équipe de France Espoirs ont un peu de mal face au pressing mis en place par le sélectionneur du Danemark. Lafont est une nouvelle fois mis sous pression et est obligé de dégager directement en touche.

21:14 - Faivre un peu court Le défenseur de la France Benoît Badiashile tente de trouver Romain Faivre d'une longue transversale à l'autre bout du terrain, mais le ballon est un peu long et le milieu de terrain brestois ne peut pas récupérer le cuir.

21:11 - Les Danois ont la possession Invaincus depuis plus de deux ans toutes compétitions confondues, les Danois sont en confiance et jouent comme ils aiment le faire, à savoir un jeu de possession. C'est bien le Danemark qui domine dans ce début de match, même si Lafont n'est pas inquiété.

21:08 - Guendouzi tente sa chance A un peu plus de 25 mètres, légèrement excentré sur la gauche, Mattéo Guendouzi décide de tenter sa chance mais est contré au dernier moment par un milieu de terrain danois. Cela ne donne rien pour la France.

21:05 - Camavinga fauché Parti sur l'aile droite pour la première attaque de la France, Eduardo Camavinga est repris de façon virulente par un défenseur danois mais l'arbitre ne signale aucune faute. Les Français sont un peu surpris.

21:02 - C'est parti entre la France et le Danemark ! Avec un peu de retard, l'arbitre bosnien Irfan Peljto siffle le coup d'envoi de cette rencontre entre l'équipe de France et l'équipe du Danemark pour ce premier match de la phase de poules de l'Euro U21 ! Ce sont les joueurs français qui engagent pour cette première période.

20:55 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs de l'équipe de France et de l'équipe du Danemark pénètrent sur la pelouse du Haladás Stadium de Szombathely en Hongrie, où se déroule cette première phase. Le coup d'envoi sera donné dans quelques instants, après les hymnes des deux pays.

20:50 - France-Ripoll: "L'enjeu est de se qualifier" Dans les colonnes de L'Equipe la semaine passée, le sélectionneur de l'équipe de France Espoirs Sylvain Ripoll a avoué se focaliser sur cette phase de groupes qui durera une semaine avant de penser à la suite, au moins de juin: "L'enjeu est de se qualifier, ce serait prétentieux de penser à la suite avant de faire ce qu'il faut sur la phase de groupes. On doit y aller par étapes. J'ai pu me rendre compte en 2019 du niveau d'un Euro Espoirs, j'avais été impressionné. C'est normal qu'on soit ambitieux mais on doit d'abord passer ce groupe très dense, avec des équipes très homogènes. On a de la qualité, on est armés au niveau du potentiel et j'espère que ce potentiel parlera très rapidement sur le terrain."

20:42 - Première opposition officielle entre la France et le Danemark La France et le Danemark vont s'affronter ce soir pour la première fois de leur histoire lors d'un Euro Espoirs, mais ces deux sélections se sont régulièrement affrontées en match amical ces dernières années, avec 3 victoires françaises pour une défaite depuis 2007. Lors du dernier affrontement, à Brest le 24 mars 2019, les Danois s'étaient imposés sur le score d'un but à zéro grâce à un but d'Oliver Abildgaard Nielsen. Le Danemark, qualifié pour son quatrième Euro U21 d'affilée, a réussi par ailleurs à finir invaincu sa campagne de qualification (8 victoires pour 2 matches nuls).

20:34 - France-Guendouzi: "On peut faire quelque chose de très grand" Le milieu de terrain français du Hertha Berlin Mattéo Guendouzi est le capitaine de cette équipe de France Espoirs, qui nourrit de gros espoirs dans cette compétition malgré le format particulier cette année. En conférence de presse, l'ancien milieu d'Arsenal a semblé bien conscient de cette attente et espère aller loin dans la compétition: " On a une magnifique génération avec de très grands joueurs. On a l'expérience du haut niveau, mais on sait que ça va être un Euro très compliqué, comme il y a deux ans (défaite en demi-finale contre l'Espagne, ndlr). Il y avait aussi de grands joueurs dans les générations précédentes, qui ne s'étaient pas qualifiées pour l'Euro. Mais j'ai pleine confiance en cette équipe, je sais qu'on peut faire quelque chose de très grand."

20:26 - Danemark: Bruun Larsen débute en pointe Albert Capellas Herms, l'entraîneur de cette équipe du Danemark Espoirs, ne peut pas s'appuyer sur un groupe aussi fort que Sylvain Ripoll avec la France, au niveau de la qualité individuelle de chaque joueur. Ancien prodige du Borussia Dortmund qui n'a jamais confirmé depuis, Jacob Bruun Larsen est la star de cette équipe danoise et évoluera devant dans le 4-4-2 mis en place par Herms. L'attaquant qui évolue actuellement à Anderlecht en Belgique est associé à Wahidullah Faghir devant. Le onze de départ du Danemark: Christensen - Carstensen, Nelsson, Bech, Poulsen - Kofod Andersen, Nartey, Lindstrom, Isaksen - Bruun Larsen, Faghir.

France: Fofana débute à droite Sylvain Ripoll n'a pas réservé de surprises pour cette entrée en lice dans l'Euro Espoirs de l'équipe de France face au Danemark. Wesley Fofana dépanne sur le flanc droit de la défense, en l'absence du joueur du PSG Colin Dagba, suspendu pour cette rencontre. Jules Koundé est associé à Benoît Badiashile dans l'axe de la défense. L'ancien entraîneur de Lorient a choisi d'organiser son équipe en 4-3-3, avec Gouiri et Faire responsables de l'animation sur les côtés. L'attaquant du Celtic, Odsonne Edouard, est titulaire à la pointe de l'attaque. Le onze de départ de l'équipe de France: Lafont - Fofana, Koundé, Badiashile, Truffert - Camavinga, B. Kamara, Guendouzi - Faivre, Edouard, Gouiri.

20:10 - Un Euro Espoirs bien particulier L'Euro Espoirs aura lieu cette année en deux temps. Il était initialement prévu que l'Euro U21 se déroule du 9 au 26 juin 2021. Mais avec la pandémie de Covid-19, l'UEFA a réorganisé les dates de l'Euro espoirs afin que le tournoi ne coïncide pas avec l'Euro des A, décalé de 2020 à 2021. C'est pourquoi la phase de groupes a lieu du 24 au 31 mars. Les deux premiers des quatre groupes seront qualifiés pour la phase finale, qui se déroulera du 31 mai au 6 juin prochain. Pour rappel, l'Euro des 1 débutera lui 11 juin débutera l'Euro des A. Il est donc tout à fait possible qu'un joueur participe à la phase de groupes, comme Eduardo Camavinga, mais soit promu chez les A dans deux mois et rate la phase à élimination directe.