France - Danemark U21 : les Bleuets s'inclinent d'entrée, le résumé du match

FRANCE - DANEMARK 2021. L'équipe de France espoirs de foot a perdu sur le score de 1 but à 0 face à l'équipe du Danemark, ce jeudi soir pour ses débuts à l'Euro de foot U21. Une défaite qui compromet l'avenir des Bleuets dans la compétition. Découvrez le résumé du match.

23:10 - Une défaite presque inédite Cette défaite de l'équipe de France Espoirs face au Danemark ce jeudi (0-1) est aussi inattendue qu'inédite. C'est seulement la 4e fois sur les 34 derniers matches que les Bleuets s'inclinent lors d'un Euro U21 (pour 26 victoires et 4 matches nuls). La France n'a jamais été éliminée lors de la phase de groupes d'un Euro Espoirs dans son histoire.

23:03 - La suite du programme pour la France L'équipe de France espoirs a encore deux matches pour tenter de se qualifier pour la phase finale de l'Euro U21 programmée du 31 mai au 6 juin 2021. Les Bleuets de Sylvain Ripoll n'auront déjà plus le droit à l'erreur face à la Russie, première de la poule C, dimanche à 21 heures et seraient bien inspirés de gagner pour avoir une chance de qualification lors du dernier match face à l'Islande, mercredi prochain (18h).

22:57 - La France déjà en difficulté Avec cette défaite pour son entrée en lice dans l'Euro U21, l'équipe de France espoirs se complique déjà la tâche pour la suite de la compétition. Les Bleuets sont troisièmes de cette poule C, avec 3 points de retard sur le Danemark et la Russie, qui a facilement battu l'Islande un peu plus tôt ce jeudi (4-1). Les joueurs de Sylvain Ripoll n'ont déjà plus le droit à l'erreur.

22:52 - C'est terminé ! La France s'incline face au Danemark (0-1) ! C'est terminé en Hongrie ! La France tombe de haut pour son entrée en lice dans l'Euro Espoirs en s'inclinant face au Danemark (0-1), sur un but signé Dreyer (75e).

22:49 - Trois minutes de temps additionnel M. Peljto accorde trois minutes de temps additionnel dans cette deuxième période entre l'équipe de France et l'équipe du Danemark ! Les Français poussent pour égaliser.

22:46 - Fofana est trop court La France tente de marquer à tout prix dans cette fin de match, mais manque de précision comme depuis le début de la rencontre. Soumaré tente de trouver Fofana sur la droite mais il envoie le ballon directement en touche.

22:42 - Dernier changement pour le Danemark Alberto Capellas Herms, le sélectionneur du Danemark, effectue un cinquième et dernier changement dans cette rencontre face à la France. Magnus Kofod Andersen est remplacé par Morten Hjulmand.

22:41 - Bonne sortie de Christensen Le gardien du Danemark Christensen sort très loin de sa surface pour venir au devant de Jonathan Ikoné, lancé dans la profondeur, et arrive le premier pour écarter le ballon. Le joueur du Losc a du mal à se remettre de ce choc mais reprend sa place.

22:38 - Plus que dix minutes à jouer La France n'a désormais plus que dix minutes pour tenter de revenir dans cette partie et pour ne pas louper son entrée en lice dans cet Euro Espoirs face au Danemark.

22:35 - France: Ripoll effectue deux changements Le sélectionneur de la France Sylvain Ripoll injecte du sang neuf dans son équipe pour ces dernières minutes. Armand Laurienté et Boubakary Soumaré remplacent Romain Faivre et Eduardo Camavinga.

22:34 - Le Danemark prend l'avantage face à la France (0-1) ! Le Danemark prend l'avantage dans ce dernier quart d'heure ! Bruun Larsen parvient à se retourner à 30 mètres du but plein axe. Il sert dans l'intervalle Dreyer qui profite d'une incompréhension entre Badiashile et Lafont pour récupérer le ballon, crocheter le gardien de la France et pousser le ballon dans le but vide. 1-0 pour le Danemark après 75 minutes de jeu !

22:32 - Gouiri tente sa chance Après 73 minutes de jeu, voilà la première frappe cadrée du match pour la France ! Romain Faivre parvient à trouver sur la gauche Amine Gouiri. Le Niçois pénètre dans la surface, repique sur son pied droit et frappe mais c'est directement dans les bras de Christensen.

22:28 - Deux changement pour le Danemark Le sélectionneur du Danemark effectue deux changements supplémentaires à 20 minutes de la fin du match. Carstensen et Lindstrom sont remplacés respectivement par Roerslev et Holse.

22:25 - Ripoll a changé l'organisation de la France Le sélectionneur de la France Sylvain Ripoll a décidé d'être un peu plus offensif dans cette fin de match et est passé du 4-3-3 au 4-2-3-1 avec Ikoné en soutien de Kolo Muan. Tchouaméni forme avec Camavinga le double pivot au milieu.

22:21 - France: Ripoll effectue 3 changements Certainement mécontent de ce qu'il voit depuis le début du match, Sylvain Ripoll décide d'effectuer 3 changements d'un coup à l'heure de jeu. Odsonne Edouard, Boubacar Kamara et Mattéo Guendouzi laissent leurs places à Randal Kolo Muani, Aurélien Tchouaméni et Jonathan Ikoné.

22:19 - Danemark: Frederiksen entre en jeu Alberto Capellas Herms, le sélectionneur du Danemark, effectue un deuxième changement à l'heure de jeu. Wahidullah Faghir laisse sa place à Nikolai Frederisken devant.

22:18 - Kamara tente sa chance de loin Boubacar Kamara tente sa chance à 20 mètres après une belle remise dos au but d'Odsonne Edouard. Le milieu de terrain de l'OM frappe de l'extérieur du pied mais ça passe au-dessus du but !

22:15 - Camavinga écope d'un jaune à son tour C'est au tour d'Eduardo Camavinga, du côté de la France, d'écoper d'un carton jaune pour une faute grossière sur Nartey au milieu du terrain. Les cartons pleuvent depuis la reprise décidemment.

22:12 - Nouveau carton jaune côté Danemark Carstensen écope d'un carton jaune à son tour du côté du Danemark après une grosse faute d'anti-jeu sur Amine Gouiri, qui avait fait la différence sur son contrôle au milieu.