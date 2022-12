Meilleur buteur de l'équipe de France : Mbappé peut dépasser Trezeguet, le classement

Avec 53 buts Olivier Giroud est désormais le seul meilleur buteur de l'équipe de France devant Thierry Henry alors que Kylian Mbappé peut dépasser Trezeguet.

L'histoire a été officiellement écrite dimanche 4 décembre avec le but de Olivier Giroud à l'occasion du huitième de finale de la Coupe du monde face à la Pologne. Bien servi par Mbappé à la limite du hors jeu, le Français ne s'est pas fait prier pour tromper le gardien polonais Wojciech Szczęsny et inscrire son 52e but sous le maillot de l'équipe de France et donc de dépasser officiellement l'illustre attaquant des Bleus, Thierry Henry. Quelques jours après, le même Olivier Giroud a accentué son avance en tête du classement en inscrivant son 53e but face à l'Angleterre.

Derrière Olivier Giroud, Kylian Mbappé progresse également dans ce classement des meilleurs buteurs de l'équipe de France. Déjà auteur de cinq buts depuis le début de ce Mondial, l'attaquant du PSG est désormais dans le top 10, devançant Just Fontaine ou encore Zinedine Zidane. S'il marque de nouveau d'ici la fin de cette Coupe du monde, le Français passera devant un certain David Trezeguet.

Le classement des buteurs de l'équipe de France