Kazakhstan - France : horaire, chaîne TV, composition… Tout savoir sur le match de foot

FRANCE - KAZAKHSTAN 2021. L'équipe de France de football se déplace à Astana, ce dimanche 28 mars, pour le compte du groupe D des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez aussi la compo probable des Bleus.

L'équipe de France de foot poursuit ce dimanche, au Kazakhstan, sa campagne de qualification pour la Coupe du monde 2022, avec l'ambition de faire oublier son entame raté, mercredi dernier, face à l'Ukraine (1-1). Face à un adversaire qui se situe au 122e rang mondial et que les Bleus n'ont jamais affronté, il faut sans doute s'attendre à une nouvelle rencontre piégeuse. "Ce sera un match type Coupe de France, indiquait en début de semaine Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps, dans les colonnes de L'Equipe. C'est une équipe disposée en 3-5-2, généreuse, avec un brin d'audace aussi, pas mauvaise dans les airs, à l'image d'Amat Aimbetov. Ce sont de bons footballeurs si on leur laisse le temps, mais aucun d'entre eux ne joue dans les grands championnats". De l'agressivité, de la conviction, mais aussi de la patience : voilà les qualités dont auront besoin Antoine Griezmann et ses coéquipiers pour forcer le verrou kazakh et reprendre leur match vers le Mondial avec plus de sérénité.

Notez bien l'horaire, inhabituel, du coup d'envoi de ce match entre l'équipe de France et le Kazakhstan : il sera donné à 15h, ce dimanche 28 mars 2021, depuis l'Astana Arena. Les Bleus rejoueront mercredi, en Bosnie, toujours pour le compte du groupe D de ces éliminatoires de la Coupe du monde 2022 de football.

Privé de N'Golo Kanté, blessé à la cuisse, Didier Deschamps devrait par ailleurs apporter plusieurs retouches à sa composition de départ, pour apporter de la fraîcheur physique à son onze. Lucas Digne, Clément Lenglet, Thomas Lemar ou Anthony Martial pourraient ainsi retrouver une place de titulaire. La compo probable de l'équipe de France : Lloris - Dubois, Varane, Lenglet, Digne - Pogba, Sissoko - Coman, Griezmann ou Ben Yedder, Lemar - Martial.

Ce Kazakhstan - France bénéficiera d'une diffusion en clair à la TV ce dimanche : c'est TF1 qui assurera la retransmission du match en direct. Le duo de commentateurs phare de la chaîne, composé de Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, sera chargé de faire vivre le match aux téléspectateurs.

Pour regarder cette rencontre entre le Kazakhstan et l'équipe de France sur Internet, en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut se diriger vers le site Internet de TF1. L'accès au flux vidéo est gratuit, après inscription.

Notez également que Linternaute.com vous propose de vivre ce dimanche, sur cette page, ce match Kazakhstan - France en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.