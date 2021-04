PSG - Bayern : pronostic, compo, chaîne TV… Tout savoir sur le match retour

PSG - BAYERN 2021. Le Paris-SG accueille le Bayern Munich, ce mardi 13 avril, en quart de finale retour de la Ligue des champions de foot, avec l'espoir de confirmer sa victoire du match aller. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez aussi la cote et la composition probable de chaque équipe.

Le PSG va-t-il réussir l'exploit d'éliminer le Bayern Munich, champion d'Europe en titre et se qualifier pour la deuxième année d'affilée pour les demi-finales de la Ligue des champions ? Après le match aller remporté en Allemagne (2-3), les Parisiens sont en position favorable mais ils ne peuvent pas occulter le fait qu'ils ont été nettement dominés mercredi dernier et qu'il restent à la merci d'un renversement de score. Ce sont d'ailleurs les Bavarois qui partent légèrement favoris de ce deuxième round sur la pelouse du Parc des Princes : leur cote de victoire se situe ainsi à peine au dessus de 2 euros (pour 1 euro de mise), tandis que le succès parisien est coté à près de 3 euros et le résultat nul autour de 4 euros. Néanmoins, une simple victoire ne suffira pas au Bayern pour accéder au dernier carré. Joshua Kimmich et ses coéquipiers ont en effet besoin de s'imposer avec deux buts d'écart, ou avec un seul but d'écart mais en marquant au moins trois fois à Paris. S'ils mènent 3-2 au terme des 90 minutes de ce match retour, les deux équipes se départageront lors de la prolongation voire lors de la séance des tirs au but. Tout autre résultat permettra à Paris de continuer sa route dans cette Champions League.

Les deux équipes seront à nouveau privées de plusieurs atouts pour ce quart de finale retour. Dans le camp parisien, Marquinhos, touché aux adducteurs à l'aller, devrait être contraint de déclarer forfait, tout comme Kurzawa et Bernat. En revanche, Marco Verratti et Alessandro Florenzi, qui semblent avoir récupérés après leur contamination au Covid-19, pourraient être aptes. Mauro Icardi devrait aussi faire son retour dans le groupe. La compo probable du PSG : Navas - Dagba ou Florenzi, Danilo, Kimpembe, Diallo - Paredes, Gueye - Di Maria ou Kean, Verratti, Neymar - Mbappé. Côté allemand, Lewandowski (genou) et Gnabry (COvid-19), manqueront une nouvelle fois à l'appel, tout comme Süle (lésion musculaire). Goretzka et Boateng sont par ailleurs très incertains. La compo probable du Bayern Munich : Neuer - Pavard, Javi Martinez, Hernandez, Davies - Kimmich, Alaba - Sané, Müller, Coman - Choupo-Moting.

L'horaire fixé pour le coup d'envoi de ce match retour des quart de finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich est le même que la semaine passée : il sera donné à 21h, ce mardi 13 avril 2021, depuis le Parc des Princes.

Vous en avez pris l'habitude en Ligue des champions : ce PSG - Bayern Munich ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV mardi. C'est en effet la chaîne RMC Sport 1 qui assurera la retransmission du match en direct. Jérôme Sillon et Jérôme Rothen seront aux commentaires.

Nous vous proposerons également de vivre ce match PSG - Bayern en direct commenté (sur cette page), avec l'évolution du score et le descriptif des meilleures actions en live, puis un large résumé de ce quart de finale aller de la Ligue des champions de foot.