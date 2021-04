Liverpool - Real : Madrid rejoint Chelsea en demies, le résumé de la rencontre

LIVERPOOL - REAL 2021. Le Real Madrid et Liverpool ont fait match nul sur le score de 0-0 dans ce retour des quarts de finale de la Ligue des champions. Grâce à ce résultat, les hommes de Zidane sont donc qualifiés pour les demies et affronteront le Chelsea de Thomas Tuchel. Retrouvez le résumé de la rencontre.

23:40 - Après les Reds, place aux Blues pour le Real Madrid de Zidane Le Real Madrid n'a plus besoin de briller pour gagner. Et c'est peut-être ce qui le rend si dangereux. Ce mercredi soir, Liverpool est tombé face à une vraie force collective. Quand Toni Kroos n'est pas là pour adresser ses caviars comme à l'aller, que Benzema n'est pas aussi clinique face au but comme depuis des années, alors il y a Thibaut Courtois qui se mue en sauveur. Même si le passé se nourrit de regrets, il faut parfois regarder derrière soit. Les joueurs de Liverpool auront l'occasion de le faire et s'ils le font, ils se diront amèrement que la chose était faisable. Dans les premiers instants, ils ont offert le feu aux Merengue et, avec de la justesse, les Reds auraient pu faire basculer cette qualification de leur côté. Car quand Salah loupe l'opportunité du siècle face à Courtois dans les 5 premières minutes, le match aurait pris un autre sens. Sauf que le portier madrilène s'est montré étincelant quand ses coéquipiers en avaient le plus besoin. Une fois sur Salah donc et une autre sur une claquette de grande classe après une frappe de Milner. Et puis, quand la pression fut retombée, Madrid a dicté son "tempo" comme l'a justement souligné Ferland Mendy en fin de match. Les Reds ont eu les opportunités à de nombreuses reprises mais ont loupé l'affaire. Le Real Madrid a encore une fois fait sans sa charnière Ramos-Varane mais le bloc qui se constitue sur chaque phase défensive fait de lui la meilleure défense des quatre derniers concurrents au titre. Et si Benzema, muet à l'aller comme au retour face à Liverpool, se met à marquer... Les Blues sont prévenus : Zidane et les siens ont encore faim de victoires.

23:10 - On connaît tous les qualifiés Ce mercredi, nous connaissons désormais tous les clubs qualifiés pour les demi-finales de la Ligue de champions. Avec ce résultat, le Real Madrid est donc qualifié pour le dernier carré face à Chelsea. Dans l'autre match du soir, Manchester City a battu le Borussia Dortmund 2 buts à 1 et affrontera le PSG dans deux semaines.

23:03 - Mendy : "On a bien géré" Ferland Mendy s'est dit satisfait de la qualification au micro de RMC Sport. "On est bien en ce moment, confie-t-il. On n’était venu pour gagner mais on est très content car on est qualifiés. On savait qu’ils allaient nous presser les 15 premières minutes mais on a bien géré et ensuite on a mis notre tempo pour ne pas prendre de but. C'est chose faite. On est content".

22:53 - C'est terminé ! C'est fini ! Finalement pas de but dans ce Liverpool - Real Madrid ! Ce 0-0 permet aux Madrilènes de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions ! Le Real va affronter Chelsea dans deux semaines.

22:49 - 4 minutes de temps additionnel Il y aura 4 minutes de temps supplémentaire dans ce Liverpool - Real Madrid ! Ça sera trop juste pour les Reds...

22:46 - Liverpool tente encore ! Les Reds semblent ne pas pouvoir le faire face à la défense imperméable du Real Madrid ! Les joueurs de Liverpool tentent encore et veulent y croire mais Courtois n'a plus grand chose à faire. Les carottes sont cuites...

22:41 - Sortie de Mané et Firmino pour Liverpool Jurgen Klopp semble résigné à moins de 10 minutes de la fin. Sadio Mané et Roberto Firmino sont remplacés par Ox Chamberlain et Shaqiri. À Madrid, Isco prend la place d'Asensio.

22:38 - Quelle opportunité pour Benzema ! C'était la balle de match ! Sur un centre de Ferland Mendy, Benzema est tout seulllll !! Mais le Français rate complètement sa tête qui touche le sol avant de passer au-dessus de la barre d'Alisson ! Toujours 0-0 dans ce Liverpool - Real Madrid.

22:31 - Double changement pour le Real Madrid Il reste une vingtaine de minutes dans ce Liverpool - Real Madrid et Zinédine Zidane choisit de faire un double changement. Kroos est remplacé par Odriozola et Vinicius cède sa place à Rodrygo. Valverde remonte d'un cran et reprend sa place de milieu de terrain.

22:28 - L'occasion pour Jota ! Bien servi par Robertson, Diogo Jota se défait de son adversaire avec un superbe contrôle orienté et s'avance dans la surface puis frappe ! Mais c'est dans le petit filet extérieur de Courtois !

22:24 - Magnifique sortie d'Alisson ! Sur un trèèès long ballon de Valverde, Vinicius est trouvé dans la profondeur dans le dos de la défense de Liverpool... le Brésilien contrôle un peu longuement son ballon et voit Alisson surgir dans ses pieds et repousser le ballon. Derrière, Benzema est là mais le gardien des Reds a continué sa course pour dégager définitivement le danger !

22:17 - Double changement et changement tactique pour Liverpool ! Jurgen Klopp prend des risques en faisant ce double changement : Kabak sort à la place de... Diogo Jota alors que Milner cède sa place à Tiago Alcantara ! Fabinho va reculer d'un cran pour prendre la place de Kabak. Liverpool joue désormais avec deux numéro 9. On a passé la soixantième minute dans ce Liverpool - Real Madrid.

22:15 - La frappe de Firmino qui s'envole ! Firmino s'essaye à la frappe alors que le Brésilien avait de l'espace face au but. Pas tellement d'autres possibilités pour lui mais son tir passe au-dessus !

22:12 - Un rythme peu élevé On pouvait le penser mais finalement le rythme de ce début de seconde période n'est pas aussi intense que celui de la première. On sent les deux équipes pouvoir marquer sur chacune de leurs occasions ! Les défenses sont rapidement mises à mal.