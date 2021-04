Liverpool - Real : suivez le match en direct !

LIVERPOOL - REAL 2021. Score et buts en live, résultat, résumé... vivez le match des quarts de finale de la Ligue des champions entre les Reds de Liverpool et les Merengue de Madrid. Les Madrilènes se sont imposés chez eux 3-1 au match aller.

21:00 - C'est parti ! Le coup d'envoi vient d'être donné à Anfield par les hommes de Jurgen Klopp ! Un 2-0 suffirait aux Reds pour se qualifier. Liverpool - Real Madrid, c'est parti !

20:55 - Les joueurs sur la pelouse ! Les joueurs viennent d'entrer sur la pelouse ! Pas de "You'll Never Walk Alone" mais l'hymne de la Ligue de champions est bien là. Liverpool - Real Madrid, c'est dans moins de 5 minutes !

20:53 - Liverpool, au bon souvenir de Barcelone Les joueurs de Liverpool se souviendront évidemment de cette soirée qui fait partie de l'histoire du club anglais. Le 7 mai 2019, il n'y a pas si longtemps même si depuis de l'eau a coulé sous les ponts, les Reds avaient créé un exploit immense en éliminant le Barça après s'être incliné 3-0 à l'aller au Camp Nou. Au retour, les hommes en rouge avaient balayé les Blaugrana 4-0. C'était gigantesque et il faudra encore un exploit majuscule pour éliminer le Real de Benzema ce soir dans un stade qui résonnera vide.

20:45 - Le Real fait aussi avec les absences On l'a vu hier entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, les deux équipes ont été minées par les blessures de nombreux de leurs cadres. Et c'est aussi le cas ce soir pour le Real Madrid qui doit faire sans sa charnière centrale Varane-Ramos. Les deux sont positifs au Covid-19 et sont donc absents comme Carvajal, Hazard et dernièrement Lucas Vazquez, blessé au genou contre le Barça ce week-end.

20:37 - Zidane : "Dépasser nos limites" Le Real est le grand favori de cette double confrontation Liverpool - Madrid. Mais, en Ligue des champions, comme dans tout match de football en général, les surprises sont légions. En conférence de presse d'avant-match, Zinédine Zidane ne veut donc pas de relâchement. "Ces matchs sont très exigeants mais on peut dépasser nos limites. On va tout donner car on sait que c'est un match qui peut nous envoyer en demi-finales. On a des joueurs blessés mais il faut faire avec. On n'a pas le choix", rappellait ZZ

20:30 - Anfield ne leur réussit plus Liverpool n'est plus la forteresse des années passées. Cette saison, les Reds peinent à s'imposer chez eux alors que leurs fidèles supporters ont déserté les tribunes, Covid oblige. En Premier League, les hommes de Klopp se sont imposés à Anfield le week-end dernier mais ces derniers n'avaient plus gagner dans leur stade depuis... le 16 décembre 2020 contre Tottenham (2-1). Les coéquipiers de Mo Salah avaient tout de même disposé des Allemands de Leipzig en huitièmes de finale de la Ligue des champions (2-0) mais le bilan de l'année 2021 reste très maigre pour une équipe de ce standing.

20:23 - Le bus du Real Madrid caillassé Avec des images relayées par les médias espagnoles, on y voit une des vitres du bus du Real Madrid avoir été brisée. Certains "supporters" de Liverpool auraient caillassé le véhicule du club madrilène à son arrivée près d'Anfield. ???? ¡Así ha quedado la luna rota del autobús del Real Madrid! ????



Apedreado a su llegada a Anfield Road. https://t.co/qTzuVrQNWf pic.twitter.com/Tjk4ArG8W9 — José Luis Sánchez ???????? (@JLSanchez78) April 14, 2021

20:15 - La composition de Liverpool Et voici celle de Jugen Klopp. L'entraîneur de Liverpool choisit de remettre Firmino en pointe de l'attaque alors que Diogo Jota lui avait été préféré à Madrid. La composition de Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Kabak, Phillips, Robertson - Milner, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané.

20:09 - La composition du Real Madrid Voici la composition de Zinédine Zidane pour ce Liverpool - Real Madrid. Il n'y a aucune surprise dans ce 11 de départ au vu des absences côté madrilène. La compo : Courtois - Valverde, Militao, Nacho, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Asensio, Benzema, Vinicius.

20:05 - Klopp : "Il faut que l'on tente notre chance, c'est notre boulot" L'écart de forme entre Liverpool et le Real Madrid au match aller semblait si important, qu'on image mal voir les hommes de Jurgen Klopp renverser la tendance et rattraper les 2 buts de retard. L'entraîneur des Reds veut tout de même y croire et souhaite que ses joueurs occultent le résultat de l'aller pour donner le maximum ce soir. "Il faut que l'on tente notre chance. C'est notre boulot et c'est exactement dans cet état d'esprit que l'on se présentera, a assuré Jurgen Klopp. Le plus important sera d'être aussi bon que possible, d'essayer de gagner ce match et après on verra on nous emmène le résultat".