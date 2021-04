"PSG - Manchester City : Marquinhos lance Paris, le match en direct"

M. Brych siffle la pause au Parc des Princes ! Le Paris Saint-Germain mène face à Manchester après ces 45 premières minutes (1-0), grâce à un but de Marquinhos (15e) sur un corner frappé par Angel Di Maria.

Quelle occasion pour Manchester City ! En tentant de relancer proprement, les Parisiens perdent le ballon devant leur surface. Gündogan récupère et peut décaler Foden tranquillement sur la gauche. L'international anglais prend son temps et frappe fort mais Navas, resté debout, capte en deux temps ! Foden aurait pu mieux faire sur ce coup-là, mais le PSG ne s'en plaindra pas.

Sur une intervention licite de Cancelo, Neymar percute le latéral portugais de Manchester City et retombe mal. Il se tient le coude et semble avoir mal mais il finit par se relever. Cela semble n'être qu'un coup mal placé.

Pour la première fois depuis longtemps, Manchester City s'installe dans le camp du PSG et De Bruyne finit par être décalé sur la gauche avant de réaliser un centre dangereux à ras de terre mais Bakker revient bien pour dégager en corner. Navas veille et dégage des deux poings.

21:35 - Di Maria trop altruiste !

Angel Di Maria, en grande forme ce soir, élimine Cancelo et Foden d'un crochet superbe sur la droite et s'ouvre le chemin du but. Au lieu de frapper, l'Argentin tente de servir Neymar mais ce dernier manque son contrôle... dommage pour le PSG !