Super League : une nouvelle formule dévoilée ? Ceferin menace les clubs

SUPER LEAGUE. Lancée puis abandonnée, la Super League est de nouveau sur la table en ce début de mois de mars avec une toute nouvelle formule qui devrait être présentée.

Vite tombé à l'eau en raison d'un soulèvement très important dans le monde du foot, le projet de Super League n'a jamais été abandonné par le Real, le Barça ou encore la Juventus qui préparent depuis plusieurs semaines une nouvelle formule comme l'a révélé le Telegraph. Cette nouvelle formule n'aurait par exemple pas de qualifications automatiques. Interrogé sur le sujet en conférence de presse ce jeudi 3 mars, Aleksander Ceferin, patron de l'UEFA accuse les clubs d'utiliser l'actualité pour de nouveau lancer le projet. " Ils ont d'abord lancé une idée absurde en pleine pandémie. Maintenant, nous entendons qu'ils en lancent une autre dans une guerre. Ils doivent vivre dans un monde parallèle (...) Ils peuvent continuer à payer n'importe qui dire que c'est un bon projet mais c'est un non-sens. Et pendant que nous sauvons les joueurs avec d'autres parties prenantes, pendant que nous travaillons à aider pendant une situation terrible, ils travaillent sur un projet comme celui-là. J'en ai assez de parler de ce projet non footballistique. (...) Ceux qui veulent jouer en Super League ne pourront pas participer aux compétitions organisées par l'UEFA". Javier Tebas, président de la Liga, a de son côté expliqué que les clubs "mentent plus que Poutine". Une comparaison qui fait réagir dans ce contexte de guerre en Ukraine.

La proposition des clubs souhaitant créer cette Super League consistait à l'époque à regrouper 20 clubs (contre 36 dans l'actuelle Ligue des champions), soit 15 membres fondateurs (ils ne sont que 12 pour le moment) + 5 équipes qualifiées en plus chaque année, selon des critères qui ne sont pas encore définis. Ces 20 participants s'affronteraient d'abord dans une phase organisée en deux poules de dix équipes, en matchs aller-retour. Les trois premiers du classement de chacune des deux poules seraient qualifiés pour les quarts de finale. Ils seraient ensuite rejoints par les vainqueurs des barrages mettant aux prises les quatrièmes et cinquièmes de chaque poule. Suivraient ensuite les demi-finales, toujours dans un format aller-retour, et la finale, sur un match.

Le contingent de douze clubs à l'origine de cette création de la Super League était composé de six équipes anglaises trois Espagnols et trois Italiens avant que le Real et le Barça ne se retrouvent tout seul.

Liverpool

Manchester United

Manchester City

Chelsea

Tottenham

Arsenal

Real Madrid

FC Barcelone

Atlético de Madrid

Juventus Turin

AC Milan

Inter Milan

Plusieurs clubs de renom ne font toutefois pas partie des clubs engagés dans ce projet de Super League. C'est notamment le cas des équipes françaises et allemandes, et donc du PSG et du Bayern Munich, finalistes de la Ligue des champions l'an passé. En l'état, le club parisien et son président Nasser Al-Khelaïfi, également membre du comité exécutif de l'UEFA, proche d'Aleksander Ceferin, mais aussi et surtout à le tête de beIN Media Group, diffuseur de la Ligue des champions, ont en effet le choix de rester fidèle à la C1, qu'il rêve de remporter à court terme. A plus long terme, et si la Super League est effectivement créée, Paris pourrait toutefois avoir du mal à ne pas succomber aux attraits de cette nouvelle compétition et de ses grandes affiches, grandes pourvoyeuses de droits TV et de recettes de billetterie…