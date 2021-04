Real Madrid - Chelsea : chaîne TV, compo, pronostic… L'actu du match de Ligue des champions

REAL - CHELSEA 2021. Le Real Madrid reçoit les Blues de Chelsea, ce mardi 27 avril, en match aller des demi-finales de la Ligue des champions de foot. A quelle heure et sur quelle chaîne est prévue la diffusion du match ? Découvrez aussi la cote et la composition probable de chaque équipe.

Le Real Madrid va-t-il faire un nouveau pas vers un quatorzième sacre en Ligue des champions, ce mardi, à l'occasion de la première manche de cette demi-finale de Ligue des champions face à Chelsea ? Si le duel s'annonce serré, les Merengue partent quoi qu'il en soit légèrement favoris du match aller, si l'on en croit les chiffres publiés par les principaux opérateurs de paris en ligne. La cote de victoire des Madrilènes ressort ainsi autour de 2,30 euros (pour 1 euro de mise), tandis que celle du résultat nul se situe à plus de 3 euros, et celle du succès anglais à près de 3,50 euros. Interrogé sur le possible scénario de la rencontre, Zinédine Zidane, le coach du club espagnol, s'est d'ailleurs montré plutôt prudent, ce lundi, en conférence de presse. "C'est une demi-finale, ce sera forcément difficile, a-t-il indiqué. Je ne crois pas que Chelsea va fermer le match. C'est une équipe compliquée à jouer, qui attaque et défend bien. Nous allons devoir être à notre meilleur niveau pour leur faire mal". Le club londonien n'ont par ailleurs jamais perdu face à cet adversaire en trois confrontation (2 victoire, 1 nul), même si les deux équipes ne sont curieusement jamais affrontées en C1 au cours de leur riche histoire.

L'horaire fixé pour le coup d'envoi de ce match aller des demi-finales de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le FC Chelsea est classique : il sera donné à 21h, ce mardi 27 avril 2021, depuis le stade Santiago Bernabeu, par le Néerlandais Danny Makkelie, l'arbitre de la rencontre.

Pour cette demi-finale aller, Zinédine Zidane sera privé de ses défenseurs Sergio Ramo (blessures musculaires + Covid-19) et Ferland Mendy (mollet), mais pourra compter sur Toni Kroos et Lukas Modric au milieu de terrain. La composition probable du Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo - Kroos, Casemiro, Modric - Asensio, Benzema, Vinícius Junior. Du côté londonien, Thomas Tuchel pourra compter sur la quasi-intégralité de son effectif puisque seul Matteo Kovacic, touché aux ischios-jambiers, manquera à l'appel. La composition probable de Chelsea : Mendy - Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger - James, Jorginho, Kanté, Chilwell - Mount, Werner, Harvetz.

Aucune diffusion en clair n'est prévue à la TV à l'occasion de Real - Chelsea. Pour suivre le match en direct à la télévision, il faudra ainsi se tourner vers RMC Sport 1, la seule chaîne à assurer la retransmission de cette rencontre de Ligue des champions de football.

Comme d'habitude, il sera possible d'accéder à la retransmission du match en streaming sur Internet. Pour regarder ce duel entre le Real Madrid et le FC Chelsea sur le web, et de manière légale, rendez-vous sur le site de RMC Sport (accès payant). Vérifiez également l'état de votre connexion pour ne pas subir de décalage pendant la rencontre.

Si vous n'avez pas accès au flux vidéo pour cette rencontre, sachez également que ce match Real Madrid - Chelsea sera à vivre en direct commenté sur cette page mardi soir, avec l'évolution du score et le descriptif des actions en live. Découvrez aussi, avant la rencontre, la présentation des enjeux du match et la composition des équipes et, au coup de sifflet final, un large résumé de cette demi-finale aller de Ligue des champions 2020-2021.