"Real Madrid - Chelsea : les Blues accrochent le Real, le résumé du match"

REAL - CHELSEA 2021. Le Real Madrid a été tenu en échec 1-1 par les Blues de Chelsea. Après un but de Pulisic, Benzema a évité le pire pour les Madrilènes. On jouait le match aller de cette première demi-finale de la Ligue des champions de football. Retrouvez le résumé de la rencontre

23:05 - Un seul tir cadré pour le Real C'est une statistique qui montre à quel point le Real Madrid a eu du mal face au bloc des Blues. Les Anglais ont bien su fermer les espaces face aux joueurs vifs madrilènes. Finalement, le Real a marqué sur leur seul tir cadré du match ! Les Anglais ont eux cadré à 5 reprises.

22:57 - Avantage Chelsea avant le retour Avant le match retour mercredi prochain, les Blues de Chelsea prennent un léger avantage avant le match retour qui se jouera à Stamford Bridge. Les hommes de Tuchel auraient pu prendre un avantage plus conséquent mais devront donc s'en contenter avec ce nul 1 but partout.

22:50 - C'est terminé ! C'est terminé ! Le Real Madrid et Chelsea se neutralisent 1 but partout dans ce match aller de la première demi-finale de la Ligue des champions. Après un but de Pulisic, Benzema a égalisé pour les Merengue.

22:49 - Sortie de Benzema Alors qu'il ne reste plus qu'une minute de jeu, Karim Benzema sort à place de Rodrygo.

22:44 - La tête de Varane à côté ! Sur un corner de Kroos, Rafaël Varane est tout seul pour reprendre de la tête ce centre ! Mais le Français, obligé de reculer pour reprendre ce ballon, manque de puissance et rate le cadre de peu ! C'était bien joué !

22:42 - Il reste 5 minutes Il n'y a plus que 5 minutes à jouer dans cette fin de rencontre fermée ! Les deux équipes ne prennent plus aucun risque avant le match retour dans une semaine.

22:35 - Le coup-franc cadré de Ziyech Enfin une frappe cadrée dans cette seconde période ! Après une faute de Varane à l'angle de la surface de réparation du Real, Chelsea a obtenu un bon coup-franc. C'est Ziyech qui s'est essayé à la frappe. Un tir enroulé du gauche qui finit dans les gants de Courtois. La frappe était trop peu excentrée. Toujours 1-1 à 10 minutes de la fin de la rencontre.

22:33 - Nouveaux changement pour le Real Madrid Deux nouveaux changements dans ce Real - Chelsea. Zinedine Zidane fait rentrer Odriozola et Asensio à la place de Carvajal et Marcelo, cuit.

22:28 - Le combat au profit du jeu C'est clairement un match qui a perdu de son intérêt depuis le coup de sifflet de la seconde période. Il reste 20 minutes de jeu et on dirait que ce score contente les deux formations. Il y a peu d'espace et cela n'aide pas pour se créer des occasions. Chelsea semble tout de même légèrement supérieur aux Madrilènes sur cette fin de match.

22:23 - Hazard entre en jeu, triple changement pour Chelsea Premier changement de la partie pour le Real Madrid. Vinicius cède sa place pour Eden Hazard qui fait son grand retour. Côté Blues, Ziyech prend la place de Pulisic, Werner sort pour Havertz et Azpilicueta est remplacé par Reece James.

22:17 - Le quadrillage des Blues gêne les Madrilènes Les joueurs du Real ont d'avantage le ballon désormais mais reviennent beaucoup vers leur défense car gênés par le maillage des 10 joueurs de champ de Chelsea. Les Anglais sont globalement assez sereins et ne concèdent que très peu d'occasions.

22:11 - Un rythme qui peine à s'élever Cette seconde période de ce Real - Chelsea a débuté depuis 10 minutes et l'intensité n'est pas aussi importante que lors de la première mi-temps. Le bloc du Real est plus resserré et les coéquipiers de Marcelo tentent de procéder en contre.

22:05 - Quelle occasion pour Werner ! En difficulté défensivement, Marcelo commet une erreur de relance et permet à Chelsea de se procurer une première grosse opportunité dans cette seconde période ! Werner est trouvé dans la surface et peut frapper en première intention mais l'Allemand préfère contrôler et voit son tir être contré par Varane, bien revenu au devant de l'attaquant des Blues.

22:04 - La pluie s'est arrêtée Allez, c'est une bonne nouvelle, la pluie s'est arrêtée de tomber. Et c'est tant mieux pour le spectacle !