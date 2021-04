Marseille - Strasbourg : pronostic, diffusion TV, compo… Les infos du match de Ligue 1

MARSEILLE - STRASBOURG 2021. L'OM espère profiter de la réception du RC Strasbourg, ce vendredi 30 avril 2021, dans le cadre de la 35e journée du championnat de France de foot, pour s'emparer de la 5e place. A quelle heure et sur quelle chaîne voir le match à la TV et en streaming ? Quelle composition de départ pour les deux équipes ? Toutes les infos.

Actuellement sixième du classement de Ligue 1 (55 points), l'Olympique de Marseille dispose d'une belle occasion, ce vendredi, face au RC Strasbourg, de mettre la pression sur Lens (56 points, en déplacement à Paris samedi), qui occupe pour l'heure la cinquième place synonyme de qualification pour l'Europa League la saison prochaine. "On a laissé passer beaucoup d'opportunités cette saison pour rester dans le wagon de tête et le minimum qu'on puisse faire est de décrocher cette cinquième place", a d'ailleurs indiqué le milieu de terrain marseillais Valentin Rongier, jeudi, devant la presse. On a envie de vibrer, tout le club, tous les supporters ont envie de rester en Europe, même si ce n'est pas la Ligue des champions". Face à une formation alsacienne qui bataille, elle, pour le maintien (15e, 37 points), les hommes de Jorge Sampaoli partiront assez nettement avec la faveur des pronostics, avec une cote de victoire inférieure à 2 euros tandis que celle de son adversaire se situe autour de 4 euros (pour 1 euro de mise).

L'OM sera privé ce vendredi d'Hiroki Sakai, touché au nerf sciatique, tandis que le milieu de terrain pape Gueye est incertain. La composition de départ olympienne devrait à nouveau être articulée en 3-5-2. La compo probable de Marseille : Mandanda - Balerdi, Gonzalez, Caleta-Car - Lirola, Thauvin, Kamara, Rongier, Nagatomo - Payet, Milik. Du côté alsacien, Majeed Waris, Idriss Saadi, Bingourou Kamara, Mohamed Simakan, Lebo Mothiba (blessés) et Adrien Thomasson (suspendu) manqueront à l'appel. La compo probable de Strasbourg : Sels - Caci, Mitrovic, Djiku, Carole - Sissoko, Bellegarde, Aholou, Liénard - Diallo, Ajorque.

Vous en avez désormais l'habitude en Ligue 1 : le coup d'envoi de ce match entre l'OM et le RC Strasbourg sera donné à 21 heures, ce vendredi 30 avril 2021, depuis le stade Vélodrome de Marseille, qui sera une nouvelle fois à huis clos en raison des restrictions sanitaires en vigueur.

Ce match entre l'OM et le RC Strasbourg ne bénéficiera pas d'une diffusion sur une chaîne en clair ce vendredi soir. Si vous disposez de l'abonnement adéquat, rendez-vous sur Canal+ Sport pour voir le match en direct à la TV.

Aucun accès gratuit ne sera proposé non plus en ce qui concerne le retransmission en streaming. Pour voir ce Marseille - Strasbourg sur Internet, il faudra se diriger vers la plateforme mycanal, réservée aux abonnés.

Notez par ailleurs que nous vous proposerons de vivre le match en direct commenté, sur cette page, avec le résumé des temps forts et l'évolution du score en live, puis de découvrir les premières réactions des joueurs.