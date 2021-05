"Montpellier - PSG : Paris en finale au bout du suspense, le résumé du match"

Montpellier - PSG. Paris s'est qualifié pour la finale de la coupe de France après une séance de tirs au but palpitante. Les Parisiens ont été dominateurs mais n'ont pas su concrétiser leurs occasions. Ils seront en finale face à Monaco ou Rumilly Vallières. Retrouvez le résumé de la rencontre.

23:30 - Mbappé : "Le titre ? Si on le perd, c'est nous qui l'avons perdu, pas eux qui l'ont gagné" Mbappé s'est confié aussi sur la suite de la saison et sur le championnat. Pour lui, rien n'est encore perdu. "On va se concentrer sur les matchs à venir et tous les gagner. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. C'est nous qui avons perdu le championnat, pas eux qui l'ont gagné".

23:25 - Mbappé : "On ne pas laisser cet espoir à l'adversaire" Kylian Mbappé, décisif par deux fois dans ce Montpeliier-PSG, s'est arrêté au micro d'Eurosport. "On est très content d'aller en finale. On voulait vraiment défendre notre titre même si on aurait pu y aller sans passer par cette séance de tirs au but. Dans le contenu, on a fait un meilleur match que les précédents mais on doit être plus tueur, ne pas laisser cette espoir à l'adversaire. On doit s'appuyer sur le contenu de ce match pour la suite"

23:20 - Kean : "On était confiant" Moise Kean a, lui, été très succinct. "On a fait un très bon match. On a effectué un bon pressing tout le long du match. On était confiant avant le match. Moi, j'apprends encore aux côtés de Neymar et Mbappé. Je suis encore jeune"

23:15 - Delort : "Ils ont été meilleurs" Andy Delort avait la mine triste après cette rencontre, folle en rebondissements. "C'est dommage mais globalement, ils ont été meilleurs, avouait-il au micro d'Eurosport. C'est frustrant mais c'est le jeu. Félicitation à eux, c'est une grande équipe. On a failli créer l'exploit mais malheureusement, ce n'est pas passé, c'est dommage"

23:10 - Paris connaîtra son adversaire demain soir Le PSG affrontera soit Monaco, soit Rumilly Vallières en finale de la coupe de France le 19 mai prochain au Stade de France. On connaîtra le nom du second finaliste demain soir.

23:03 - Kean marque, Paris en finale ! Moise Kean profite de l'erreur de Junior Sambia qui a frappé au-dessus du but de Navas pour tromper Bertaud et envoyer le PSG en finale !

23:00 - Neymar marque, mort subite Neymar marque le 10e pénalty ! Ça fait 5-5 !

22:59 - Marquinhos chanceux Ristic marque pour Montpellier alors que Marquinhos a été à deux doigts de voir sa frappe être arrêtée ! Mais ça rentre. 4-4

22:56 - Navas proche de dévier le tir, Paredes marque Sur la frappe de Mavididi, Navas plonge du bon côté mais ne peut que toucher le ballon. Ensuite Paredes frappe, glisse mais trompe Bertaud. 3-3

22:55 - Delort marque, Draxler aussi Delort et Draxler ne tremblent pas. Ça fait 2 partout !

22:53 - Di Maria répond à Savanier Le premier tireur se nomme Savanier ! Le Montpelliérain trompe Navas. Derrière, Di Maria fait de même, du même côté. Ça fait 1-1.

22:52 - C'est terminé ! Séance de tirs au but à suivre ! C'est terminé alors que Danilo avait eu l'occasion de marquer à la dernière seconde mais Bertaud s'est interposé ! Le match se termine sur ce score de 2-2 dans cette demi-finale de la Coupe de France. On part sur une séance de tirs au but !

22:48 - Hilton sauve la frappe d'Icardi sur sa ligne ! QUELLE ÉNORME OCCASION POUR LE PSG !! Sur un magnifique ballon piqué de Di Maria pour Neymar, le Brésilien frappe mais est contré ! Derrière Icardi se met face au but et frappe ! Ça prend le chemin des filets mais Hilton intervient pour repousser le ballon alors qu'il est sur sa ligne ! Incroyable !

22:45 - 3 minutes de temps additionnel Il y aura 3 minutes de temps additionnel alors que la séance de tirs au but se profile dans ce Montpellier-PSG étouffant !